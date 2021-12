Mossing døde etter koronasmitte fra uvaksinert helsearbeider

Helsearbeideren visste ikke selv om smitten og hadde heller ingen symptomer på tidspunktet. I tillegg ble det brukt maske. Senere samme dag utviklet helsearbeideren symptomer og fikk deretter bekreftet koronasmitte etter å ha testet seg, skriver Moss Avis.

Senere fikk også brukeren fra Moss symptomer og ble bekreftet smittet. Etter hvert ble personen koronainnlagt på Sykehuset Østfold. Der døde vedkommende.

– Det er en beklagelig og trist situasjon når en ansatt bringer smitte videre til en bruker. I det omtalte tilfellet skjedde dette til tross for at pleieren brukte smittevernutstyr i henhold til prosedyren, sier Eli Thomassen, direktør for helse og mestring i Moss kommune.

Statens helsetilsyn har nå bedt Statsforvalteren vurdere å føre tilsyn ved Moss kommune.