Heder til lokalmat fra Mosseregionen

Det skriver Stiftelsen Norsk Mat i en pressemelding.

– Jeg er så stolt! Jeg er veldig fornøyd med å få Spesialitet på osten vår, sa Sølvi Gammelsrød fra Rygge Meieri.

I 2020 ble Rygge Meieri etablert, og på kort tid har de altså fanget interessen til stiftelsen Norsk Mat. Osten de har fått pris for, Bjølsund Brie, lages på melk fra deres egne kuer på Bjølsund gård.

Fagjuryen mener «Bjølsund Brie er en svært pen ost med noe rødkitt i skorpen. Osten er mild og behagelig kremet i konsistensen med en fyldig og rik munnfølelse».

Får nok en pris

Også urkorn-produsenten Den Sorte Havre har fått merket Spesialitet på sin müsli med tranebær. De har flere produkter i sitt sortiment som allerede har dette merket.

– Det er like stor stas hver gang! At vi har flere produkter med Spesialitet betyr at vi gjør de riktige tingene, sier Ingunn Anstensrud fra Den Sorte Havre.

Svarthavren de benytter dyrkes på Tveter Gård i Våler, som har lange havretradisjoner.

I sin begrunnelse sier Norsk mat at fagjuryen «la spesielt vekt på den gode smaken av havregryn og konsistensen på produktet. Havren oppleves saftig og delikat, med en balansert smak av tranebær».

Fokus på lokal produksjon

Merkeordningen “Spesialitet” er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren veien til god og lokal mat og drikke. Merkeordningen skal i følge stiftelsen «fremme mangfoldet av lokalmat- og drikke i Norge».

Hvilke mat- og drikkevarer som kommer gjennom nåløyet bestemmes av en uavhengig fagjury, som vurderer kvalitet og smak. Produkter som blir tildelt dette merket skal være produsert i Norge, laget av lokale og norske råvarer, gjerne også basert på lokale oppskrifter. De skal også være blant de aller beste i sin kategori, ifølge stiftelsen.

