Disse reglene gjelder i Moss nå

– Målet vårt er å beholde kontrollen på pandemien. Vi må beskytte kapasiteten i helsetjenesten i kommuner som nå kan være berørt av smitteutbrudd med omikron-varianten. Det er viktig at vi raskt begrenser kontakt og mobilitet i disse områdene. Samtidig ønsker vi ikke å innføre unødige begrensninger i folks liv. Men regjeringen vil komme med strengere tiltak hvis det blir nødvendig, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Det er bekreftet et større smitteutbrudd i Oslo med omikron-varianten i forbindelse med et julebord. Personer fra Oslo og kommuner rundt hovedstaden deltok. I tillegg er det bekreftet smitte av omikron-varianten i Øygarden og blant enkelte reisende til Norge fra sørlige Afrika.





Sprer seg raskt

Folkehelseinstituttet mener det omfattende utbruddet knyttet til arrangementet både viser at omikron har stort spredningspotensial, og at det er mulig at vaksineeffekten kan være lav når det gjelder smittespredning. Det er så langt ikke konkludert med om omikron-varianten fører til mer alvorlig sykdom. Vaksinene gir trolig beskyttelse mot alvorlig sykdom, men graden av beskyttelse er usikker.

– Vi trenger mer kunnskap. Med de regionale tiltakene vil vi forsinke spredningen av omikron-varianten i Norge inntil flere eldre har blitt vaksinert og inntil vi har fått mer kunnskap. I tillegg har vi økende smittespredning i landet generelt, særlig i Oslo og Viken, og disse tiltakene vil også begrense den generelle smittespredningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

De regionale tiltakene innføres i kommuner som er berørt av pågående utbrudd av omikron-variant og der det også er stor belastning på spesialisthelsetjenestene. Kommuner som tilhører opptaksområdet til Akershus universitetssykehus er inkludert. Flere av disse kommunene inngår i samme bo- og arbeidsregion, der er det stor mobilitet.

[ Senterpartiet om arbeidsforholdene på Sykehuset Østfold: – Gjør inntrykk ]

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i utvalgte kommuner:

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Følgende kommuner omfattes av forskriften om regionale tiltak:

Oslo

Asker

Bærum

Grue

Kongsvinger

Nord-Odal

Sør-Odal

Eidskog

Hurdal

Nannestad

Ullensaker

Gjerdrum

Nes

Lørenskog

Lillestrøm

Rælingen

Aurskog-Høland

Enebakk

Nordre Follo

Ås

Nesodden

Frogn

Moss

De regionale tiltakene vil tre i kraft fra og med midnatt natt til fredag 3. desember 2021. Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.





Mellomtittel h3

brødtekst

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---