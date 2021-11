Bevilger 13 millioner kroner for å få flere heltidsstillinger

Torsdag la den politiske posisjonen, bestående av partiene Ap, Sp, MDG, SV, Rødt og KrF, fram sine endringer til det lokale kommunebudsjettet. Der ble det satt av 13 millioner kroner de neste fire årene for å innføre en heltidskultur.

Målet er klart: Samtlige stillinger i kommunen skal være heltidsstillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger og andre der de ansatte har rett til deltid i henhold til arbeidsmiljøloven og permisjonsreglementet. Økt grunnbemanning ses på som et viktig virkemiddel for å oppnå dette.

– Jeg er veldig stolt av denne prioriteringen. Jeg håper Moss blir en kommune andre kan se opp til, når vi får til denne satsingen her, sa Senterpartiets Bjørge Marckus Huth under framleggelsen.

I dag har Moss kommune 3 225 ansatte. Av disse er 1 901 ansatt i heltidsstillinger, ifølge kommunen. Altså i underkant av 60 prosent.

Fagforbundet: – Ansatte handler vakter for å kunne jobbe ekstra

Første steg blir å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av politikere, tillitsvalgte og ansatte, som skal jobbe sammen om å innføre heltidskultur.

Samtidig bes kommunens administrasjon om å utarbeide en strategi for å innføre heltidskultur, samt å se nærmere på konsekvensene av å kun lyse ut heltidsstillinger og at samtlige normale vakter er på minimum sju timer.

Lokalpolitikerne innrømmer nemlig at den nøyaktige effekten en slik satsing vil ha, er ukjent. Det samme er den økonomiske betydningen. Men at det vil være positivt, det er det felles enighet om.

– Vi ser at heltid gir mer stabile tjenester og trygghet i arbeidslivet, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap).

– Dette tror jeg blir veldig bra. Folk trenger å få hele stillinger. Det handler om å ha en forutsigbar lønn og arbeidstid, sier Hilde Torgersen, leder i Fagforbundet Moss og Våler.

Ifølge Torgersen er det mange ansatte som har lave stillinger i kommunen i dag, spesielt innenfor helse og omsorg.

– Der handles det vakter for å kunne jobbe ekstra. En satsing som dette vil gjøre at det kanskje blir mer rom for omsorg innenfor helse og omsorg; at det blir mer tid til å gi gode tjenester, sier hun.

3 av 4 kommuner har samme mål

Lokalpolitikerne bruker store ord om satsingen.

– Vi skal bli landets beste på heltidskultur, uttalte Shakeel Rehman, gruppeleder i Ap, til Moss Avis forrige uke.

– Nå beveger Moss seg inn i selveste elitedivisjonen når det kommer til arbeidsliv, sa Rødts Eirik Tveiten til Dagsavisen under framleggelsen, med henvisning til også tidligere innførte tiltak som Oslomodellen.

Moss er ikke alene om å ville innføre heltidskultur. Ifølge kommunesektorens interesseorganisasjon KS har 3 av 4 norske kommuner allerede politiske vedtak om å redusere deltidsandelen og å utvikle heltidskultur.

– Det er mange kommuner som har gjort mer enn oss. Vi er en foregangskommune i den grad at vi nå iverksetter tiltak. Det er veldig fint med en strategi og planer, men det aller viktigste er handling, sier Tollerud.

Det handler om kultur, og kulturendring tar tid. — Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS

Heier på Moss

Den politiske forpliktelsen får ros av KS. Organisasjonen synes det er bra at stadig flere kommuner tar deltidsutfordringen på alvor og setter i gang lokale prosesser og tiltak for å øke heltidsandelen.

– Det er mange måter å jobbe med dette på, og det må lokale parter komme fram til i fellesskap. Politisk forankring og vilje er avgjørende for å lykkes, slik vi også ser det i Moss, sier Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS.

Hun mener at årsakene til høy deltidsandel er sammensatt. Det samme er løsningene.

– Det handler om hvordan man organiserer arbeidet, både på ukedager og helg, det handler om hvordan stillinger lyses ut, og hvilke arbeidstidsordninger man tar i bruk. Ikke minst handler det om kultur, og kulturendring tar tid. Det er bra at politikerne i Moss setter det på dagsordenen og viser vilje til handling, ved å sette av penger i budsjettene. Hvordan disse midlene skal brukes for å utvikle heltidskultur må skje i utviklingsarbeidet som gjøres mellom partene lokalt og gjennom forankring hos de ansatte, sier hun.

Avdelingsdirektøren mener gevinstene med heltid først og fremst ligger i at man kan organisere arbeidet på nye måter, med utgangspunkt i brukernes behov for kontinuitet, kompetanse og kvalitet. Dessuten reduseres lederspennet og det er behov for færre ansatte i turnus, poengterer hun. Samtidig åpner det opp for enkelte utfordringer.

– Hvis vi skal bygge heltidskultur og bemanne ut ifra brukernes behov kommer vi ikke utenom helgespørsmålet. KS mener at lokale parter må finne løsninger for fordeling og omfang av helgetimer. Dette håper vi Moss også gjør i det videre arbeidet lokalt, sier Leinhardt.

Skal ikke bruke penger fra fond

Pengebevilgningen i Moss muliggjøres blant annet takket være en økt skatteinngang på 7 500 000 kroner i 2022.

– Vi mener skatteinngangen kan økes ytterligere, fremfor å bruke penger fra fond, uttalte Rehman under torsdagens framleggelse.

I tillegg settes det klare forventninger til at Støre-regjeringen vil tilføre kommunen ekstra inntekter.

– Vi trenger litt drahjelp fra sentrale myndigheter nå, sier Tollerud.

Håpet er at regjeringens pengebevilgninger vil økes ytterligere. Sissel Rundblad, Høyres gruppeleder i Moss, forteller at det å øke grunnbemanningen og antall heltidsansatte i kommunen, er et mål også de deler. Samtidig er hun ikke akkurat overbegeistret over posisjonens satsing.

– Jeg synes det blir for lite penger til at det skal bli noen voldsom endring, sier hun.

Høyre har dog ikke satt av penger å øke antall heltidsansatte i kommunen i sitt alternative budsjettforslag, ifølge Rundblad.

Kommunedirektør Hans Reidar Ness har ingen kommentar til posisjonens budsjettjustering.

– Jeg har ingen kommentar til de forslag eller vedtak som nå gjøres annet enn at administrasjonen innretter seg selvsagt etter de vedtak som fattes, sier han.

Må holde trykke oppe

Endelig budsjettvedtak kommer i kommunestyret i desember. Deretter håper styringsflertallet at arbeidet med heltidskultur kan starte på nyåret.

– Alle er ivrige etter å komme i gang, forteller Tollerud.

Hun innrømmer at denne fireårsplanen kun er en begynnelse. Altså at det må mer penger og arbeid til for å nå målet om nesten bare heltidsstillinger i kommunen.

– Dette med heltid må sette seg som en kultur, på lik linje med hvordan vi jobber med sykefravær nå. Det er et arbeid som må pågå i mange år framover for å gi full effekt, sier hun.

