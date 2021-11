Unge stemmer for fremtiden: Dette brenner de for

I nesten tre måneder har fem ungdommer jobbet med å lage foredrag om temaer de brenner for. Det har de gjort med hjelp fra Inspire Change, et samarbeid mellom Amnesty International Norge og Press – Redd Barna Ungdom, Natur og Ungdom, Greenpeace og Røde Kors Ungdom.

Målet til Inspire Change, forteller prosjekteier Maria Skaare, er å styrke de unges stemmer og deres deltakelse i samfunnsdebatten.

– Inspire Change gir unge med hjertesaker trening å formidle et budskap. Vi investerer i dem, og de inspirerer andre unge og viser at de er viktige, sier hun, og fortsetter:

– Folk som er interessert i disse temaene bør komme og høre, og snakke med likesinnede. De som jobber med og for ungdom, bør komme og høre hva de er opptatt av.

Vil netthetsen til livs

Thea-Celine Krantz Andersen sin hjertesak er hvordan vi prater til hverandre på nett. Det skal hun snakke om på Moss Kulturhus førstkommende søndag. (Privat)

En av de som skal snakke denne kvelden er Thea-Celine Krantz Andersen. Hun er opptatt av hvordan den harde tonen i nettdebatten kan påvirke samfunnet.

– Jeg visste egentlig ikke så mye om det før Amnesty hadde en kampanje på det. De hadde en stor rapport som fortalte mange ting jeg ikke visste, som at 53 prosent av kvinner begrenser seg på internett fordi de er redd for å oppleve netthets. Det er en stor trussel for demokratiet, og når jeg vet det så vil jeg jo si det også, sier 21-åringen fra Hokksund, som nå er lærerstudent i Kristiansand.

Hun har vært med i Amnesty i mange år, og synes det er fint å kunne representere arbeidet hennes og deres, i et større opplegg. Og hun er klar på hvorfor netthets er et viktig tema.

– Det er jo veldig relevant. Det er fordi jeg tror på en måte at hver enkelt person kan ha en påvirkning på samfunnet. Min påvirkning alene er sikkert så mye, men alles påvirkning er jo hele greia! Jo flere man når ut til, jo større sjanse er det for å få til en endring. Hele opplegget er jo å inspirere til forandring.

[ Kommunen satser stort på House of Foundation ]

Tar med seg lærdom videre

Krantz Andersen har lært mye av opplæringen de har fått, noe hun også vet hun kan få bruk for i læreryrket.

– Jeg synes det er en skikkelig fin mulighet! Vi har fått veldig god hjelp gjennom opplegget. Jeg har lært å skrive et ordentlig manus, og hele prosessen har vært ledet av profesjonelle folk. Fått hjelp til lære å formidle ting på en scene. Jeg studerer til å bli lærer, og det er jo og formidling til mennesker. Vi har lært oss teknikker, og hvordan man kan være mer til stede i det man gjør, forteller hun.

Det er første gang hun skal stå på en scene for så mange, men hun veit at det nå ikke er opp til tilfeldighetene, men alt arbeidet som ligger bak.

– Det er veldig TedTalk-inspirert. Jeg liker det! Man kan se på i seks minutter, også føler du at du kan forandre verden med den ene lille forskjellen der. Det har de tatt fint med i Inspire Change også.

Ungdommene, alle mellom 16-21 år, har fått trening av teamet bak TEDxOslo, og søndag 21. november skal de holde sine foredrag på Moss Kulturhus. Der vil også temaene psykisk helse, bærekraftig kosthold, klimaendringer og hva en kan lære av andres kulturer bli snakket om.

[ Politikerne om budsjettforslaget: Viser handlingsrom og kontroll ]