Ønsker å fortsette kampen mot EØS etter å ha meldt seg ut av Senterpartiet

Fredag forrige uke la Tor Petter Ekroll ut et innlegg på Facebook, der han informerte om at han hadde meldt seg ut av Senterpartiet. Årsaken var partiets manglende vilje og evne til å kjempe mot EØS-avtalen.

Ekroll forteller at avgjørelsen kom etter å ha sett hvordan partiet over lengre tid har valgt å nedprioritere en avslutning på Norges EØS-medlemskap.

– Det første varseltegnet kom da Senterpartiet ga utrykk for at de ikke ønsket å fronte det som en av hovedsakene i valgkampen, forteller han.

Håpet ble knust på Hurdal

Misnøyen økte etter en partilederdebatt på NRK.

– Partileder Trygve Slagsvold Vedum fikk i beste sendetid spørsmål om han var tilhenger eller motstander av EØS-avtalen. Da greide han ikke å svare. De signalene han da sendte, var ikke gode. Særlig for EØS-motstandere som hadde valgt dette partiet på grunn av denne saken.

– Som deg selv?

– Ja, svarer Ekroll.

I etterkant av debatten gikk Vedum ut og forklarte nærmere hva han egentlig mente.

– Han forsikret EØS-tilhengere at han ikke ville endre EØS-avtalen før Norge hadde forhandlet fram en ny avtale. Det mener jeg er helt utopi, sier Ekroll.

Til tross for dette, hadde varaordføreren i Moss fortsatt et håp om at Senterpartiet ville jobbe for å få Norge ut av EØS-avtalen. Det håpet ble knust da regjeringsplattformen ble lagt fram.

– Det var den som gjorde at jeg innså at Senterpartiet ikke var villig til å stå i bresjen for å få en forandring. Da besluttet jeg å terminere medlemskapet mitt. Jeg så at det ikke lenger var vilje eller ønske om å endre retningen på den avtalen, forteller Ekroll.

Skuffet over Senterpartiet

Ekroll har lenge vært opptatt av lokalt selvstyre. I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge ledet han Aksjonsgruppa for folkeavstemning i Rygge. EØS-avtalen har vært en av hans viktigste kampsaker. Den var helt avgjørende for at han valgte å melde seg inn i Senterpartiet for seks år siden.

Derfor var skuffelsen stor da han innså at partiet ikke ville kjempe mot EØS-medlemskap mens de satt i regjering.

– Jeg ser mørkt på tilværelsen framover vedrørende vårt folkestyre, sier han.

Beslutningen om å melde seg ut av partiet var tung, men ikke vanskelig, forklarer han.

– Jeg hadde opparbeidet med en god kontakt med mange partifeller. Sånn sett var det en tung beslutning å ta. Men når det gjelder det politiske standpunktet, var det ikke noe vanskelig valg. Det veide mer for meg, sier han.

Vurderer å melde seg inn i annet parti

Ekroll er innvalgt som varaordfører i to år til. De akter han å fullføre som uavhengig representant. Samtidig utelukker ikke varaordføreren at han melder seg inn i et annet politisk parti i denne perioden.

– Akkurat nå har jeg ikke landet på noe, men jeg vurderer framover hvor jeg skal legge kreftene mine og engasjement mitt for å kjempe for nasjonale interesser og selvråderett. Det er to måter å gjøre det på. Enten ved å engasjere seg utenfor, ved å påvirke partier, eller innenfor og være med i maktapparatet. Uansett er det politikken som til syvende og sist sitter med makten og må endre den retningen vi har fulgt de siste 25-30 årene, sier han.

