Tar et krafttak for Kreftforeningen

Mannen bak masken fikk mye oppmerksomhet etter at han ble observert løpende og syklende i Spider-Man-kostyme rundt omkring i Moss og omegn. Flere medier omtalte den treningsglade superhelten og han endte opp med nasjonal oppmerksomhet for snart ett år siden.

Nå har han vendt tilbake i søkelyset. Denne helgen drar han nemlig i gang en innsamlingsaksjon, til inntekt for Kreftforeningen.

– Dette er en tanke jeg har hatt lenge, sier superhelten, som ikke vil at navnet hans skal komme fram i offentligheten.

Oppfordres til å kle seg ut

Måten pengene skal samles inn på er gjennom å arrangere et løp. For mens Spider-Man inntil nå har løpt alene i Moss, vil han nå ha flere superhelter med.

– Jeg vil oppfordre folk til å kle seg ut som en superhelt eller noe annet. Det passer ekstra bra siden dette også er Halloween-helgen, forteller han.

Løpet skal nemlig gå på lørdag. Oppmøtested er på sletta øst for Mossehallen, klokken 12.00. Selve løpet skal gå fra Nesparken og Vansjø rundt via Krapfoss og Verket.

Spider-Man presiserer at det ikke er om å gjøre å komme først i mål, men å løpe eller gå samlet. Deler av ruta vil gå gjennom bykjernen, noe han håper vil bidra til å gjøre budskapet enda mer synlig.

– Jeg håper folk har lyst til å være med på litt tullball, med en seriøs vinkling, sier han.

Det er ikke noen påmeldingsavgift. Altså trenger man ikke å donere penger til Kreftforeningen for å delta i løpet. Hele poenget er å skape oppmerksomhet rundt kreftsaken, i håp om at flest mulig vil sende et pengebeløp til 2277, som er Kreftforeningens Vipps-nummer.

Mange har blitt overrasket når de har sett Spider-Man løpende eller syklende rundt omkring i mossedistriktet. Nå som vinteren er i anmarsj, har han passet på å bruke refleks. (Kenneth Stensrud)

Kreftsaken står Spider-Man nær

Mannen bak maska vurderte å opprette en egen innsamlingsaksjon til dette formålet, men innså da at han måtte gjøre det i eget navn. Derfor ble det uaktuelt.

Det betyr at han ikke vil sitte igjen med noen oversikt over hvor mange som har donert penger til Kreftforeningen takket være arrangementet. Han håper uansett så mange som mulig dukker opp til løpet.

– Dette kan slå begge veier, når man bare ønsker velkommen og ikke vet helt hva som skjer, sier han.

Han forteller at kreftsaken står ham nær.

– Dette er personlig, noe jeg vil tro det er for de fleste. Mange har noen i familien eller vennekretsen som har blitt berørt av kreft – også Spider-Man, sier han.

Han synes timingen er god, da det nettopp har vært Rosa sløyfe-aksjon og nå snart står Movember for tur. Det at hans status som superhelt gjør alt dette mulig, gjør han ydmyk.

– Jeg ba ikke om noe oppmerksomhet før, annet enn at jeg håpet folk syntes det jeg gjorde var morsomt. Nå blir jeg veldig rørt hvis dette bidrar til litt ekstra penger til Kreftforeningen, sier han.

Dagsavisens journalist kom tilfeldigvis over den syklende Spider-Man sommeren 2020. Video: Gry Catinka Wold

Ønsker å forbli anonym

Selv om søkelyset i media har dabbet litt av etter at mannen ble rikskjendis, har han fortsatt å trene i Spider-Man-kostyme. Omtrent én gang i uka kler han på seg det utradisjonelle treningstøyet.

– Jeg har drevet med dette tullballet i snart halvannet år nå, forteller han.

Fortsatt skaper det reaksjoner når han er ute på en løpe- eller sykkeltur.

– Det er mye tuting, vinking og folk som drar fram mobilen for å ta bilder. Det er bare hyggelig, forteller mannen.

Inntil nå har han klart å holde identiteten skjult for allmennheten. Men enkelte har klart å finne ut av hvem han er.

– Noen i min omgangskrets vet om det. Jeg var nok litt naiv som trodde at jeg ville klare å holde det helt hemmelig, sier han.

Han håper identiteten hans forblir hemmelig så lenge som mulig. For dem som måtte lure: Ifølge Statistisk sentralbyrå finnes det færre enn fire eller ingen personer i Norge med navnet Peter Parker.

---

Spider-Man

Spider-Man er en amerikansk tegneseriefigur som ble skapt av Stan Lee og Steve Ditko i 1962.

Hans superkrefter består av edderkoppbaserte evner, som blant annet gjør at han kan klatre på vegger og skyte etterkoppnett ut av hendene.

I likhet med mange andre superhelter i Marvel-universet, lever Spider-Man et dobbeltliv. Hans virkelige identitet er studenten Peter Parker.

I Norge utkom tegneseriene om Spider-Man for første gang i 1968 under navnet Edderkoppen.

Foruten diverse tegneserier, har Spider-Man også dukket opp i flere tegnefilmer, spillefilmer og TV-serier.

---