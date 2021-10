Person gikk til angrep på ambulansepersonell og forsøkte å kapre biler

– Vi fikk melding om hendelsen etter at en ambulanse, på oppdrag, meldte at de ble angrepet. I utgangspunktet fikk helsepersonellet beskjed om at mannen var bevisstløs, det var han da ikke, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB.

Etter at mannen hadde gått til angrep på helsepersonellet forsøkte han å starte ambulansen og kjøre fra stedet. Da det ikke gikk, forsøkte han å kapre forbipasserende biler, opplyser Aas.

– Vi fikk til slutt pågrepet vedkommende. Han var særdeles aggressiv og det endte i et basketak mellom han og politiet. Nå sitter han i arrest og det vil bli opprettet sak for en rekke forhold, blant annet for vold mot helsepersonell og politi, sier Aas.

Videre sier han at ingen ble skadd i hendelsen, men politiet ser svært alvorlig på saken.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 15.49.

[ Norgeshistoriens største amfetaminbeslag gjort i Moss ]