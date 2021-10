Nå skal kommunen gi innbyggerne 3. dose med koronavaksine

Moss og Våler kommune er straks klare for oppstart av vaksineringen med dose 3 av koronavaksinen. Fra og med 1. november kommer de til å tilby dette til personer over 65 år. Som tidligere vil de kalle inn de eldste først, for å så jobbe seg nedover lista. De regner med å være ferdige med denne gruppa i uke 50.

Parallelt med dette vil den tredje dosen også tilbys personer med alvorlig svekket immunforsvar eller som går på immundempende medisin. De må selv ta kontakt på vaksinetelefonen (40 40 20 37) for å avtale time.

Sykehjemsbeboere og hjemmeboende, som ikke klarer å komme seg til vaksinesenteret, vil få tilbud om vaksinering der de bor. Den tredje vaksinedosen, kalt en oppfriskningsdose, kan tidligst gis seks måneder etter at den andre dosen er satt.

Har flyttet vaksinesenteret

Vaksineringen vil som før foregå på vaksinesenteret. Men det befinner seg ikke lenger på Moss lufthavn Rygge.

Da koronaviruset først dukket opp i Moss, tok kommunen i bruk lokalene på nedlagte Solli skole for å bekjempe pandemien. Senere flyttet koronalegevakten til Peer Gynt helsehus, mens testsenteret, smittesporingsteamet og senere vaksinasjonssenteret flyttet inn på Moss lufthavn Rygge.

Nå er sirkelen sluttet. Forrige uke tok kommunen i bruk Solli skole igjen, nå for å sette vaksinedoser.

– Det er ikke lenger behov for så store lokaler og så mange folk til bemanning, som vi hadde på flyplassen, forteller Renate Holtet, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

Planlegger å leie flyplassen i hvert fall ut året

Testsenteret og smittesporingsteamet forblir på flyplassen inntil videre. Planen er å drive dette fra disse lokalene i hvert fall ut året.

– Vi tar en ny vurdering innen året er omme, for å se hva behovet vil være fremover, forteller Beate Kristiansen, leder for enhet helsehus i Moss kommune.

For øyeblikket forsøker dagens eiere av Moss lufthavn Rygge å selge flyplassen. Ifølge talsperson Espen Ettre kommer det neppe til å ha noen stor betydning for kommunens muligheter til å leie lokaler der.

– På kort sikt går nok dette bra. Det er ikke sikkert kommunen ønsker å være der særlig lenge, og jeg tror nok eventuelle nye eiere synes det er greit å ha den leietakeren der, i hvert fall i starten, sier han.

Han forklarer at leieavtalen mellom dem og kommunen er løpende og kan avvikles på kort sikt.

Kommunens smittesporingsteam vil forbli på Moss lufthavn Rygge (MLR) inntil videre. (Kenneth Stensrud)

Tilbyr 2. dose til 16-åringer

Fortsatt er det enkelte voksne innbyggere i Moss som ikke har tatt 1. eller 2. dose av vaksinen. Vaksinesenteret på Solli skole vil derfor holde åpent for drop-in hver onsdag mellom klokken 09.00 og 13.00.

Kommunen har også startet å tilby 2. vaksinedose til 16- og 17-åringer. Dette vil foregå på både vaksinesenteret og skolene i uke 47.

Det er foreløpig ikke klart hvor lenge kommunen kommer til å tilby massevaksinering mot covid-19.

– Regjeringen kommer stadig med nye retningslinjer. Så lenge det skjer, må vi bare fortsette, forteller Holtet.

