Mann siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Rygge

Av Petter Tálos

Politiet opprettholder inntil videre siktelsen om drapsforsøk mot mannen i 30-årene, opplyser politiadvokat Stine Wesseltoft i Øst politidistrikt til NTB lørdag ettermiddag.

Mannen som ble knivstukket, ble mindre skadd enn først antatt og vil bli skrevet ut fra sykehuset lørdag.

– Fornærmede vil bli skrevet ut fra sykehuset i løpet av dagen. Skadene er ikke så alvorlig som først antatt. Han ble operert i løpet av natten, og det var ikke så omfattende som vi først trodde, sier Wesseltoft til NTB.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokka 22.33 fredag kveld. Mannen i 30-årene ble fredag kveld fløyet til Ullevål sykehus. Han var blitt knivstukket inne på et hotell i Halmstad i Rygge i Moss kommune. Mannen i 30-årene, som politiet pågrep på stedet, er siktet for drapsforsøk. De to mennene var kjente for hverandre, opplyser politiet.

Den siktede hadde lørdag fått oppnevnt advokat Jostein Løken som forsvarer. Verken den siktede eller fornærmede var imidlertid avhørt om hendelsen ennå, men politiet vil forsøke på å få gjennomført samtaler med partene i løpet av dagen.

– Siktelsen om drapsforsøk er foreløpig opprettholdt. Jeg kan ikke si om den blir endret, sier Wesseltoft.

