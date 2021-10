Kunstneren om de smilende fjesene i sjøen: – En hyllest til livsglede

– Jeg er veldig spent. Det er en veldig god følelse som kommer til en etter å ha jobbet med noe så lenge, med hindringer på veien. Nå er det endelig realisert. Og det er mange som har vært støttende underveis. Men jeg vet ikke hvor mange dispensasjoner vi har måttet søke om, regionalt og kommunalt, så det har vært en «bumpy ride», medgir Bruce Naigles.

Han er opprinnelig fra USA, men de siste 20 årene har han bodd i Moss. For seks-sju år siden fikk han ideen som nå har kulminert i de smilende ansiktene man kan se ved Sjøbadet.

– En student spurte hvorfor det er sånn at når folk lager skulpturer, så er de alltid seriøse. Burde de ikke være mer glad? Det var et utmerket spørsmål, og et godt poeng.

Bruce Naigles er opprinnelig fra New York, men har de siste 20 årene bodd og arbeidet i Moss. (Privat)

– Alt er så seriøst

Han forteller at han sjelden ser glade skulpturer ute i offentligheten.

– Det er som om det nesten er et tabu. Alt er så seriøst. Det er lov å uttrykke angst, tragedie, alle de tingene. Men hvor er gleden? Det er vel det alle egentlig vil føle, spør Naigles, og fortsetter:

– Noen av ansiktene jeg har brukt som utgangspunkt, kommer fra land der det har vært krig. Men fortsatt har de denne intense livskraften og livsgleden. Og de har jo all rett til å være triste, sinte. Det er en hyllest til de som har valgt å fortsatt tro på livsglede. De har levd i et helvete, og intensiteten i gleden deres er overveldende.

Skulpturene er en jubileumsgave til Moss, og den gis offisielt til byen lørdag 16. oktober. Overrekkelsen markeres på Sjøbadet.

– Hvorfor valgte dere å plassere dem der?

– Vi tenkte det var et veldig kult sted å plassere dem. Havet er mektig, både som kraft og symbol i livene våre, og alt kommer fra havet. På en måte kan det være åpent for alle slags tolkninger, men det er viktig at de er på vei inn, og ikke på vei ut, sier Naigles.

Har skapt engasjement

På sosiale medier har innbyggere i Moss delt sine meninger om skulpturene og deres plassering, og det har vanket både ris og ros for de smilende ansiktene.

– Hva kan man si? Det vil jo alltid være reaksjoner. Men jeg ser at den generelle holdningen har snudd veldig siden de ble satt opp. Det er mye mer positivitet nå, og med tiden blir det kanskje enda mer. Jeg tror det kan bli en kjær skulptur, det var jo den opprinnelige intensjonen, sier Naigles.

– Skulpturene er en inspirasjon til å holde motet oppe. Vi gir ikke opp. Vi kan være triste selvsagt, og føle smerten som rammer oss og andre rundt oss. Men samtidig bør vi se inn i oss selv, og finne tilbake til dem vi er, avslutter han.

