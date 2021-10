Åpner for å avvikle Viken

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i den nye regjeringserklæringen at de vil sette i gang en prosess for å oppløse Viken, hvis fylkestinget søker om det.

– Det er en gledens dag. Viken er ikke en logisk og god enhet for folkestyre og forvaltning av regionale oppgaver, sier Sps to Østfold-representanter på Stortinget, Ole André Myhrvold og Kjerstin Wøyen Funderud.

Myhrvold anser søknaden fra fylkestinget som en ren formalitet.

– Plattformen for fylkesrådet i Viken som består av Sp og Ap slår fast at Viken skal oppløses. Et flertall av partiene i fylkestinget har også sagt at de vil stemme for oppløsing. Dermed ligger alt til rette for at Østfold gjenoppstår fra 2023, sier han.

