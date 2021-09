Hanne Tollerud (Ap) overtar som leder for interkommunalt politisk råd

Tidligere i år vedtok Våler, Moss, Råde og Vestby en samarbeidsavtale for felles utvikling av Mosseregionen. Til å forvalte avtalen, vil de fire ordførerne tilhørende hver kommune årlig komme sammen i Mosseregionen interkommunalt politisk råd (MIPR).

I avtalen står det at MIPR skal «bidra til å utvikle regionen til beste for innbyggerne og for de samarbeidende kommunene i henhold til den til hver tid gjeldende strategidokument», og «synligjøre regionen som et attraktivt boområde, arbeidsmarked og opplevelsesregion».

Avtalen ble gyldig da den ble vedtatt under representantskapsmøtet tirsdag 28. september. René Rafshol (H), ordfører i Råde, har vært rådsleder siden 2019. Hvert andre år bytter kommunene på lederrollen, og de neste to årene er det Hanne Tollerud (Ap), ordfører i Moss, som skal inneha posisjonen.

Mosseregionen interkommunalt politisk råd består av ordførerne René Rafshol (H, Råde), Tom Anders Ludvigsen (Ap, Vestby), Hanne Tollerud (Ap, Moss) og Reidar Kaabbel (Sp, Våler). (Ylva Lie Bjerke)

Formaliserer samarbeidet

– Dette er en fornyelse av samarbeidet, sier ordfører Tollerud til Moss Dagblad, og fortsetter:

– Mosseregionen har vært i mange år. Det som er nytt nå er at Vestby også tiltrer, og det er vi glade for. Vi samarbeider mye allerede, men nå får vi formalisert det litt og kan legge strategi og handlingsprogram fremover. Jeg er spesielt på på næring og opplevelsesnæring. Det gleder jeg meg veldig til, sier hun.

René Rafshol forteller om grunnen til at det hvert andre år byttes på hvem som sitter som leder og nestleder.

– Vi ønsker at alle skal få lov å styre dette her, for vi synes det er så viktig. Det er nettopp det å bytte på å ha det ansvaret. Tidligere har det vært sånn at det har vært den kommunen som har hatt lederen som har hatt det administrative ansvaret, det er det nå heldigvis slutt på ved at vi har en egen administrativ ressurs. Det tror jeg er helt avgjørende for at vi skal lykkes, sier Råde-ordføreren.

Rafshol refererer til Terje Pettersen, rådgiver for by- og næringsutvikling i Moss kommune. Han går inn i en femti prosent stilling som koordinator for Mosseregionen interkommunalt politisk råd.

Etterspør rapportering

I forkant av voteringen talte Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune, til representantskapsmøtet. Hun er leder for Hallingtinget, som er regionrådet for Hallingdal, og som tilsvarer det rådet Mosseregionen nå har satt ned.

Vestenfor ble invitert til møtet for å dele av sine erfaringer. Det er spesielt gjennomgangen av systemene Hallingtinget bruker, som Mosse-ordfører Tollerud tar med seg videre.

– Også er det forankring, og ikke minst det at dette her er et evigvarende arbeid, vi må bare utvikle det videre. Vi får til mer når vi klarer og stå sammen og samarbeide, og ikke minst å være en litt kraftigere røst inn mot Stortinget, og med Østfoldbenken.

Etter presentasjonen av Hallingtingets system, ble det åpnet for kommentarer.

Benedicte Lund, Moss MDG, ville vite om det skal være noen rapportering i etterkant av møtene i det interkommunale rådet, og hvordan det skal sikres at underorganene er med.

Solveig Vestenfor svarte da at ordførerne orienterer både i forkant og etterkant, og at aktuelle saker vil bli sendt ut til alle folkevalgte i forkant. Det vil dermed være mulig å komme med innspill.

Eirik Tveiten, Rødt Moss, gikk på talerstolen og sa at det i strategiplanen som det interkommunale rådet skal følge, bør også noen bestemmelser omkring klima og arbeidsmiljø fastsettes, så kommunene jobber på samme linje.

– Vi har et arbeidsliv i Norge som er fylt opp av sosial dumping. I Moss har vi innført Oslo-modellen, med tariffordninger. Det har liten hensikt med stramme tiltak hvis man kan gå til nabokommunen og bruke sosial dumping, sa han.