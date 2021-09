Moss kommune slutter med daglige oppdateringer om smittetall

Lørdag 25. september klokken 16.00 opphørte flesteparten av de nasjonale koronatiltakene, og gjenåpningen av samfunnet ble et faktum.

I den forbindelse melder kommunen til Dagsavisen Moss Dagblad at de ikke lenger vil ha daglige oppdateringer om antall smittede innbyggere.

– Nå har regjeringen beslutta at vi skal over i en normal hverdag, med økt beredskap. Det gjelder her også.

Det sier Lotte Olsen Jessa, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

Det er ikke helt slutt på rapporteringen, og i kommuneoverlegenes risikovurdering som kommer en gang i uka, vil også oversikt over antall smittede være med.

– Dersom vi får større utbrudd eller situasjonen krever det, kan det hende vi gjør det igjen. Og vi slutter ikke med å ha oppdatert informasjon om testing og vaksinasjon på hjemmesidene, forklarer hun.

Trapper ned smittesporing

Mandag formiddag meldte NTB at det gjøres en endring i smittesporingsstrategien hos kommunene.

«Det skal fortsatt være lav terskel for test ved symptomer, og det legges opp til økt bruk av selvtesting blant annet i skolene. I tillegg skal kommunene konsentrere smittesporing til husstandsmedlemmer og andre personer som er tilvarende nære kontakter», skriver nyhetsbyrået.

Den nedjusterte smittesporingsstrategien vil ifølge NTB konsentrere seg om personer som er mest utsatt for smitte og hustandsmedlemmer som ikke har tatt vaksine.