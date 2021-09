Mann dømt til sju års fengsel for overgrep mot datter

Av Peter Tálos

Aktor la ned påstand om fengsel i fem og et halvt års fengsel før saken ble avgjort i forrige uke. Dommerne kom imidlertid til at de lovbruddene mannen var tiltalt for burde resultere i en straff på sju års fengsel. Datteren var bare seks år da det første overgrepet fant sted og siden forgrep faren seg ytterligere 3–4 ganger på henne de neste fem årene, ifølge dommen.

I retten forsøkte faren langt på vei å plassere deler av skylden på jenta og hevdet at de to overgrepene som han hadde erkjent, ikke hadde noen spesiell skadevirkning på datteren. Dette mente dommerne var blant flere straffeskjerpende omstendigheter.

Mannens forsvarer, advokat Sille M. Heidar, mente i retten at den dom på mellom tre og fire år var passende. Etter at dommen på sju års fengsel og en oppreisningserstatning på 300.000 kroner var avsagt, sier advokaten til Moss Avis at saken blir anket inn for lagmannsretten.

– Absolutt og vi har allerede bestemt oss for at den vil bli anket. Den er rett og slett alt for streng i forhold til sammenlignbar rettspraksis, sier Heidar.