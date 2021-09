Hanne Tollerud (Ap) om gjenåpning: Ingen lokale tiltak i Moss

Fredag forrige uke hadde Bent Høie et møte med alle kommuner i landet om en nært forestående gjenåpning av landet.

Som en forlengelse av dette, ble det mandag sendt ut brev der kommunene ble bedt om å forberede eventuelle lokale tiltak, dersom det er behov for det, og ha disse klare fra fredag 24. september.

– Jeg har i dag sendt et brev til landets kommuner der jeg informerer om at det kan gå kort tid fra regjeringen formidler beslutningen om å gå videre med gjenåpningen til beslutningen settes i verk, og de nasjonale reglene i covid-19-forskriften opphører. Noen kommuner kan fortsatt ha behov for deler av de nasjonale reglene. Disse må da vedta lokale forskrifter på svært kort varsel, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringen melder også at dette kun er et «ledd i forberedelsene for gjenåpningen, og det er ikke fastsatt noen dato for når den vil skje».

Ingen egne tiltak i Moss

– Vi har sett at det går den veien når man ser på smittetrenden. Vi har god smittetrend i Moss nå, og ellers i landet. Det er færre innleggelser, og da forstår man at det går den veien.

Det sier Hanne Tollerud, ordfører i Moss, til Dagsavisen Moss Dagblad.

Hun forteller at kommunen er forberedt, noe de meldte til helseministeren allerede på fredag, og at det per nå ikke planlegges for noen egne, lokale tiltak dersom landet åpnes og nasjonale koronaforskrifter opphører.

– Vi ser ikke at det er nødvendig i Moss nå, men vi har fått beskjed om å være i beredskap lenge til enda. Vi har så mye erfaring nå på det halvannet året som har vært, at skulle det oppstå noen situasjoner i forbindelse med pandemien, så er vi forberedt på å takle det, sier ordføreren.

Når det nå går mot gjenåpning av samfunnet, er det en optimistisk Tollerud som svarer på om hun ser frem til en mindre koronapreget hverdag.

– Det var litt som jeg sa igår, da jeg åpna Nonstop-festivalen. Endelig får jeg være med på å åpne ting, og ikke lukke dem, sier hun, og fortsetter:

– Vi er i en fase nå hvor hvis du beveger deg ut i samfunnet, så ser du at det er på tide. Kultur og servering sliter mest, de har hatt restriksjoner veldig lenge. Idretten også. Nå er det på tide, tror jeg. Vi har fått vaksinert veldig mange, og jeg sa mot slutten av pandemien at det er vaksina som vil ta oss ut av dette. Det har den gjort. Så er det bare å oppfordre de som ikke har fått mulighet til å ta den, å oppsøke pop-up-stedene og få vaksina si. Det er viktig.

