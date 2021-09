Krever seks års ubetinget fengsel for Halstein Sjølie

Rettssaken mot tidligere mosseadvokat Halstein S. Sjølie ble tatt opp i Oslo tingrett i dag. Tiltalen går på grovt underslag av omkring 100 millioner kroner, samt grovt bedrageri av 33 millioner kroner. 40 millioner av disse skal ikke ha blitt betalt tilbake.

Halstein Sjølie var en av partnerne i advokathuset Liljedahl i Moss. Ifølge tiltalen skal Sjølie ha brukt klientmidler på minst 92 114 659 kroner tilhørende tjuefem klienter, i tillegg til en rekke andre forhold. Aktor Geir Kavlie krever sju års ubetinget fengsel for milliardunderslaget, med en strafferabatt på ett år.

Sjølie erkjenner alle forhold og gjentar flere ganger i retten at han har et ønske om å gjøre opp for seg.

I en livskrise

På spørsmål fra dommer om hvorfor han tok pengene, svarer Sjølie at han ville mye mer enn han fikk til.

– Jeg taklet ikke de utfordringene som jeg hadde tatt på meg.

Han visste at han hadde gjort noe galt.

– Av ulike årsaker kom jeg i en form for livskrise i 2018, og så valgte jeg feil løsninger. Jeg visste at det jeg gjorde var galt, men jeg hadde aldri intensjoner om å beholde pengene. Jeg trodde jeg skulle klare å gjøre opp alt, men det gjorde jeg ikke.

I tillegg til å drive advokatvirksomhet, kjøpte Sjølie opp flere hoteller og drev med eiendomsvirksomhet. Det var dyrt å finansiere alle disse prosjektene, og Sjølie tok ut penger fra et prosjekt for å finansiere et annet. Ifølge tiltalen skal han ha tatt ut penger fra hoteller han eide og brukt dem til andre formål.

Dramatiske konsekvenser for mange

I sluttinnlegget legger aktor Geir Kvaale vekt på at handlingene har foregått over lang tid og at det har fått negative konsekvenser for mange. I tillegg til klientene hans, skal de ansatte på hotellene, som har blitt tappet for kapital, endt opp med å ikke få utbetalt lønn. I tillegg til at mer en hundre ansatte har mistet jobben sin.

Sjølie skal ha brukt penger som han fikk fra kollegaer for å investere i eiendom til eget formål. Kollega Marit Winnem og Joanna Paluchowska Larsen skal ha overført en million kroner hver til ham for å stifte selskapet Vestvendte Eiendommer AS. Disse pengene har han brukt til eget formål.

– Jeg er forferdelig lei meg. Det at jeg tapte alt og skal i fengsel har jeg gjort meg fortjent til. Men det at de andre rundt meg står igjen med tap synes jeg er forferdelig. På en måte så gjorde kanskje det at jeg strakk strikken lengre. I 2019 var livet et sant helvete og jeg vurderte flere ganger å gå til politiet, sa Sjølie i retten.

