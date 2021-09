Har ikke tilstrekkelig tiltro til at Ap, Sp og SV vil følge opp nødvendige klimatiltak

MDG-politikeren fikk en dramatisk valgnatt. Partiet hennes lå både over og under sperregrensa i løpet av kvelden og natten. Til slutt endte det like under.

– Det er lov å være skuffa nå, men jeg velger å fokusere på at vi har tredoblet stortingsgruppa vår, forteller hun dagen derpå.

Lund, som var MDGs toppkandidat i Østfold, sier nederlaget ikke har satt noen demper på hennes videre motivasjon som politiker. Hun sitter i dag som fylkestingsmedlem og nestleder i næringskomiteen i Viken, i tillegg til at hun er MDGs gruppeleder i Moss.

– Dette valgresultatet betyr ikke noe for meg personlig. Jeg har fortsatt viktige oppgaver i kommunen og fylket. Jeg skulle gjerne vært en del av et flott, grønt lag på Stortinget, men dette er et nederlag for natur og klima, ikke Benedicte Lund, sier hun.

Bekymret for framtiden

Hun mener det er et stort tap for den norske politikken at MDG havnet under sperregrensa.

– Hvis vi ikke gjør tydelige endringer i hvordan vi lever, så blir jeg veldig bekymret for framtiden vår. Vi er nødt til å følge opp våre grønne forpliktelser.

– Har du tiltro til at en regjering bestående av Ap, SV og Sp vil gjøre det?

– Nei, jeg er veldig bekymret for at de ikke kommer til å gjøre det. De er ikke villige til å prioritere nødvendige klimatiltak like høyt som oss, svarer hun.

