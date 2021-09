Slik stemte elevene i Moss

Resultatene fra skolevalget viser at Ap fortsatt er det klart største partiet blant de unge på kommunens videregående skoler.

Her ser du hele resultatet:

SV størst på Kirkeparken

Det er store forskjeller mellom resultatene på Malakoff og Kirkeparken videregående skoler. På Malakoff er Ap det klart største partiet, med 30.9 prosents oppslutning. På Kirkeparken er SV størst, med 18,6 prosent. Partier som MDG, Venstre og Høyre gjør det også det langt bedre på Kirkeparken enn Malakoff.

Christina Tansihaug Andersen, elevrådsleder på Kirkeparken videregående skole, er ikke overrasket over at Ap ble det største partiet i Moss, men har ingen forklaring på hvorfor SV gjorde det best på Kirkeparken.

– Jeg har lurt på det selv. De snakket bra for seg under skoledebatten, men var ikke dem som snakket mest, forteller hun.

Personlig synes hun Venstre, Ap og Rødt gjorde best inntrykk under årets skoledebatt.

– Jeg tror det er veldig forskjellig hva som avgjør hva elever stemmer på. For noen er det nok avhengig av hva foreldrene stemmer, mens for andre kan det være skoledebatten som avgjør, sier elevrådslederen.

Historisk lav valgdeltakelse

Kirkeparken hadde også betydelig større valgdeltakelse enn Malakoff (77.7 mot 65.5 prosent). Totalt sett ble valgdeltakelsen under årets skolevalg i Moss 71.6 prosent. Det er lavere enn noen gang.

– Jeg tror ikke alle skjønner hvorfor de skal stemme på skolevalg, når de ikke kan stemme selv under stortingsvalget, sier Andersen.

Til sammen ble det avgitt 1469 stemmer blant VGS-elever i Moss. 17 av dem kom fra Steinerskolen. Der ble Rødt og MDG de to største partiene, mens Høyre og Venstre fikk null stemmer.

15 elever i Moss stemte på Alliansen, noe som gjør at partiet er større enn KrF blant lokale VGS-elever.

Tror klimasaken har styrket Frp

Sammenlignet med forrige skolevalg i 2019 har MDG tapt størst oppslutning. De ender opp på 7,7 prosent, en nedgang på hele 5,7 prosentpoeng. Størst nedgang har de hatt på Kirkeparken.

Det forundrer elevrådsleder Andersen, som mener miljøsaker er noe som opptar mange elever der. Hun nevner også fraværsgrensa som et viktig tema for mange elever under dette valget.

Ap øker oppslutningen med 4,1 prosentpoeng blant VGS-elever i Moss, men størst vekst har Frp med 4,3. Også nasjonalt har Frp hatt størst fremgang. Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier til VG at han er overrasket over Frps resultat i år.

– Dette er jo et parti som gjorde det veldig godt på skolevalg for 20 år siden, men som siden har gjort det best blant middelaldrende og eldre. Men de utveksler ofte velgere med Høyre og nå er de i opposisjon, så når Høyre går tilbake, vinner nok Frp noen av de velgerne, sier Bergh til avisen.

Michael Torp, Frps gruppeleder i Moss, tror det er klimasaken som har styrket Frp under årets skolevalg.

– Mange har byttet ut følelser med fornuft. Jeg tror debatten har gått fra å være litt propaganda light, til å bli mer nyansert. Det gagner Frp. Vi har en politikk på feltet som ikke baserer seg på å gjennomføre tiltak før vi vet at det faktisk har positive konsekvenser, sier han.

