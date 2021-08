Sju fullvaksinerte personer i Moss har fått påvist koronasmitte

Helt siden kommunen startet å vaksinere folk, har de kartlagt om hver enkelt covid-syk er vaksinert eller ikke. Fra og med 15. juli begynte de å føre statistikk over dette. Siden da har 96 innbyggere fått påvist smitte. Av disse var sju fullvaksinerte, noe som utgjør 7,3 prosent av de smittede.

– Jeg er glad for at det ikke har vært flere fullvaksinerte som har fått påvist smitte så langt, og vil samtidig understreke at vaksinen spesielt beskytter mot å utvikle alvorlig sykdom hvis man blir smittet, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

På landsbasis har 8,4 prosent av fullvaksinerte fått påvist koronasmitte de siste par ukene, ifølge FHI. De regner med tallet vil øke etter hvert som en stadig større andel av befolkningen blir fullvaksinert.

Har fått klarsignal til å vaksinere ungdom

Moss kommune fortsetter å vaksinere for fullt. Per mandag denne uka var 21 494 personer i Moss fullvaksinerte, mens det hadde blitt satt 59 107 doser.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus regner med det ikke vil ta mange uker før de fleste mossinger nå er fullvaksinerte.

– Vi har nettopp fått klarsignal for å vaksinere ungdom som går på videregående skole, og etter hvert skal vi kanskje vaksinere yngre ungdom og barn. Når vi kan si oss ferdig med vaksineringen avhenger av hvilke aldersgrupper vi skal vaksinere, hvor mange som vil la seg vaksinere og hvor mange vaksinedoser vi mottar, sier han.