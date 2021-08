10 nye smittetilfeller i Moss

Fra søndag til mandag har 10 nye personer i Moss fått påvist covid-19, ifølge kommunens oversikt.

Det har ikke blitt registrert så mange nye smittetilfeller i Moss på over fire måneder. Vi må helt tilbake til 10. april for å finne et døgn der det ble registrert så mange nye smittetilfeller.

Alle de 10 smittede det siste døgnet er nærkontakter til allerede kjente smittetilfeller. Ni av dem er under 18 år.

Det totale antallet som har fått påvist korona i Moss gjennom hele pandemiperioden er nå 1759.

