Utelivsbransjen håper på lysere tider

Store deler av utelivsbransjen i Norge har levd på kanten av stupet siden pandemien inntraff i mars i fjor. Nedstenging, gjenåpning, skjenkestopp og enmetersregelen har ført til mye usikkerhet.

Traurig tid

I Oslo var det skjenkestopp fra 10. november til 27. mai. Det er over seks måneder, eller 198 dager, uten alkoholservering på kafeer, restauranter og utesteder i hovedstaden. Dette resulterte i et ras av konkurser.

Utelivet i Moss ble også hardt rammet av pandemien. Etter en noenlunde åpen sommer, var vinteren preget av nedstenginger og skjenkestopp. Det ble for eksempel åpnet for skjenking fredag 22. januar, for så å bli gjeninnført skjenkestopp i løpet av kvelden grunnet funn av mutert virus i Follo.

17. februar åpnet kranene igjen, skjønt med regler om spiseplikt for alle gjester. Denne regelen opphørte i mai.

Usikkerhet

Oddgeir Olsen Bergroth, daglig leder og deleier i Mikrobryggeriet i Moss, forteller at vinteren var lang og ble overskygget av stor usikkerhet:

– Det var en dyster høst, vinter og vår for oss. Vi har omtrent 50 ansatte som i lengre perioder ikke kunne jobbe, men er avhengige av inntekten de mottar hos oss. Byrden ved å ha utestående gjeld til leverandører har også tæret på. Støtten vi har fått fra staten og kommunen har heller ikke på langt nær dekket de løpende utgiftene.

Utelivsbransjen baserer seg i stor grad på inntjening under julebordsesongen, mai måned og sommeren for å kunne holde det gående resten av året. I år bortfalt både julebordsesongen og mai måned.

– Åpenbart hadde dette en stor innvirkning på økonomien vår. Hvert år representerer inntekter fra julebordsesongen, mai måned og sommeren en forsikring for videre drift resten av året. Men til tross for ingen julebord eller god mai måned, har vi klart å klore oss fast, utdyper Bergroth.

Oddgeir Olsen Bergroth, daglig leder og deleier i Mikrobryggeriet i Møllebyen, understreker at det siste året har medført mye usikkerhet og hodebry. (Peder Wehn)

Solid sommer

Sommeren har derimot vist seg å bli bra. Det har blitt arrangert allsang på onsdager og quiz på torsdager. I tillegg har konserter og gode besøkstall på fredager og lørdager vært et etterlengtet pust i bakken for Mikrobryggeriet.

– Alt i alt har sommeren vist seg å være bra med tanke på besøkstall og inntekter. Vi har strenge restriksjonene på antall personer vi kan ha her, hvilket har blitt fulgt til punkt og prikke, og alle måte sitte ved bordene. Men det har som regel vært fullt under arrangementene og i helgene, nevner Bergroth.

Under normale omstendigheter kan Mikrobryggeriet – totalt sett, innendørs og utendørs – huse oppimot 500 til 600 personer. Men under pandemien har dette antallet blitt kuttet ned til 200 personer.

Førstkommende lørdag håper Bergroth på fullt hus i forbindelse med den årlige sommerfesten på Mikrobryggeriet:

– I fjor var sommerfesten en skikkelig bra kveld! Forhåpentligvis får vi kopiert det i år også.

For øyeblikket er bartenderne en del av et samlebåndsprinsipp. — Oddgeir Olsen Bergroth, daglig leder og deleier i Mikrobryggeriet

Håper på normalisering

Selv om antallet kunder har blitt redusert betraktelig, gjenspeiles ikke dette i antallet ansatte som har måttet være på jobb til enhver tid. Fremdeles er det påbudt at kunden får servert bestillingen sin ved bordet, noe som har forårsaket merarbeid for de ansatte. Man kan bestille ved baren, men får ikke lov til å stå og vente på drikkevaren sin. Den må bli transportert av en ansatt til bordet.

– Reglene som sier at man må få drikkevaren servert ved bordet, har gjort så vi har måttet ha omtrent sju flere ansatte på jobb hver kveld. De må rett og slett sprinte rundt for å holde trutt. De har min fulle sympati for alt det ekstra strevet som behøves på grunn av disse reglene, sier Bergroth.

– I tillegg mister bartenderne sosialiseringen ved bardisken med kundene, noe som nettopp er det viktigste for en bartender. For øyeblikket er bartenderne en del av et samlebåndsprinsipp, uten noe kontakt med andre enn bestillingslapper. Dette håper jeg at blir endret på snart, fortsetter han.

Folk har vært lydige og overholder restriksjonene på en fin måte. — Oddgeir Olsen Bergroth, daglig leder og deleier i Mikrobryggeriet

Endring i utelivsmønsteret

Utelivsmønsteret til mossinger har, ifølge Bergroth, endret seg. Folk drar tidligere ut og koser seg heller på et utested enn i hjemmet:

– Før pandemien var det vanlig å være på vorspiel til tolvtiden, for så å dra ut ganske beduggede. Nå drar mossinger heller ut i åtte- eller nitiden for å sikre seg inngang og bord. Derfor har vi sluttet å ta bordbestillinger etter åtte, fordi det allerede klokken ni er fullt. Dette har også resultert i at færre blir nektet skjenking, siden folk ikke er overstadig berusede.

Ellers har mossinger vært flinke til å innrette seg koronarestriksjoner som å holde seg til sitteplassene og ikke vandre rundt i lokalet.

– Folk har vært lydige og overholder restriksjonene på en fin måte, skryter Bergroth.

Ser lys i enden av tunnelen

Nå har pandemien pågått i omtrent halvannet år. Vaksineringen går framover, og det er ikke lenge til at trinn fire i gjenåpningsplanen blir implementert. Samtidig skaper Delta-varianten bekymring.

– Ser du lys i enden av pandemitunnelen?

– Jeg håper selvfølgelig på det beste, men det er ingen tvil om at jeg er bekymret for en eventuell oppblomstring. Det hadde vært synd om vi var nødt til å stenge igjen. Jeg håper også at julebordsesongen går som normalt, og at lokale bedrifter legger julebordene sine til utesteder i Moss. Det trenger vi i bransjen nå, avslutter Bergroth.

