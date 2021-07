Fram med sydvesten: Kan komme styrtregn

I går regnet det store mengder i løpet av en kort tidsperiode. Nå advarer yr.no mot nok en dag med volatilt – og vått – vær på Sør- og Østlandet.

Oransje farevarsel

Torsdag formiddag er det meldt om oransje farevarsel for svært kraftig styrtregn, og gult farevarsel for mye lyn på Sør- og Østlandet.

Gult farevarsel betyr at det er moderat fare for styrtregn eller lyn. Oransje fare menes med stor risiko, mens rød fare signaliserer ekstrem risiko.

Målestasjonen på Rygge målte i går at det regnet 17,4 millimeter nedbør på en time. Da ble flere veier, biler og kjellere oversvømt.

Millionskader i går

Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, skriver i en pressemelding at det har blitt registrert omtrent 150 skadesaker grunnet lynnedslag og styrtregn på Sør- og Østlandet de siste dagene:

– Skademeldingene tikker inn, og det er for det meste vannskader i private boliger i forbindelse med styrtregn, men også en del skader der lynnedslag har kortsluttet elektronikk og elektriske apparater i boliger. Basert på erfaring, estimerer vi skadene hittil til vel 5 millioner kroner, men mange er på ferie så vi forventer en god del etterregistreringer. Siden helgen har vi hatt flest skader på Sørlandet, men etter styrtregn rundt Oslo tirsdag forventer vi flere skademeldinger derifra de nærmeste dagene.

Anmoder om preventive tiltak

Under omstendigheter som disse, når det er meldt om gult og oransje farevarsel, er det viktig å ta forholdsregler, legger Brandeggen til:

– Vi er inne i høysesongen for styrtregn, og vi forventer flere vannskader i dag. De som blir rammet opplever ofte at vann trenger inn i kjellere og uthus, spesielt der avløpsnettet i området ikke klarer å håndtere de store nedbørsmengdene. I noen tilfeller ser vi også bilskader hvor biler har blitt stående delvis dekket av vann. Sjekk at vann kan renne fritt vekk fra boligen din, og unngå helst å kjøre bil hvis vannet blir dypere enn 30 cm.

I tillegg er det smart å trekke ut stikkontakter til elektronikk.

– Dersom tordenværet nærmer seg, bør du trekke ut støpsel på elektronisk utstyr som TV, lydanlegg og datamaskiner, avslutter Brandeggen.

Lyn i Oslo Lyn- og tordenvær medfører mange skader årlig i Norge. Avbildet er et lynnedslag i Oslo i fjor. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Store årlige kostnader

I fjor registrerte forsikringsbransjen omtrent 70.000 vannskader i Norge. De totale kostnadene for disse skadene, beløpet seg til rundt tre milliarder kroner.

Sett fra et tiårsperspektiv, har det totalt sett blitt utbetalt 30 milliarder kroner i forbindelse med erstatninger knyttet til natur- og værskader i Norge siden 2010, ifølge Finans Norge.

For eksempel, i 2019 fikk noen deler av Østlandet store skader etter ekstrem nedbør – og Fredrikstad-området fikk alene skader for nesten 250 millioner kroner.

Vanligvis dekkes flom- og vannskader av forsikringen, så lenge bygget er sikret mot brann. I tillegg dekker kaskoforsikring på bil skader som stammer fra nedbør eller flomvann.

