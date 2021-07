Ordfører maner til forsiktighet: Fire nye smittede i Våler

Siden starten på pandemien i mars i fjor, er det så langt 118 personer som har testet positivt for korona i Våler kommune. I går ble det meldt om fire nye positive tilfeller, skriver Kaabbel i en pressemelding på tirsdag.

– Det dreier seg om en familie som er varslet og følges opp på vanlig måte. Smittesporing er godt i gang, og de smittede er isolert.

I Moss kommune ble det registret ett nytt smittetilfelle på onsdag morgen. Den smittede er voksen, og smittekilden er foreløpig ukjent.

[ Britisk studie: Åtte ukers vaksineintervall trolig ideelt ]

Anmoder alle om å være forsiktige

I samme pressemelding ber Kaabbel Vålers innbyggere om å utvise forsiktighet framover:

– Skal vi oppnå flokkimmunitet, og unngå en fjerde smittebølge med deltavarianten og kunne leve tilnærmet normalt liv til høsten og vinteren, er vi avhengige av høy vaksinedekning. Så møt opp på drop-in-vaksinering ved vaksinesenteret på Rygge flyplass.

[ Regjeringen utsetter gjenåpningen med minst to uker ]

Mobilt vaksinesenter

Våler kommune følger i fotsporene til Moss kommune og kommer til å sette opp et mobilt vaksinesenter på Joker Svinndal som er åpent mellom klokken 10.00 og 11.30 førstkommende fredag (30. juli). Deretter vil vaksinesenteret flyttes videre til Joker Folkestad Mat, som vil være åpent fra klokken 12.30 til 14.00 samme dag.

Dette tilbudet vil gjelde for dem som ikke har fått første dose ennå.

– Ta en for laget og kommunen, avslutter Kaabbel i pressemeldingen.

[ - Vi må fortsatt være forsiktige ]

Identisk tilbud i Moss

På fredag forrige uke informerte Moss kommune om at det vil være mulighet for drop-in-vaksinering for mossinger på mobile vaksinesentre på Amfisenteret og Sjøbadet.

Dette tilbudet gjelder fremdeles: Det vil være drop-in-vaksinering på Sjøbadet torsdag (29. juli) og fredag (30. juli) fra klokken 12.00 til 17.00.

[ Vaksinasjon ute i det fri ]

Informasjon om vaksinering i Moss:

· Ring 40402037 og bestill time.

· Møt opp på drop-in på flyplassen mellom kl. 10–20 (mandag-torsdag) eller kl. 10–14 på fredag.

· Møt opp på drop-in på Amfisenteret mandag eller tirsdag kl. 12 -17 i de gamle lokalene til Skoringen, eller på Sjøbadet onsdag-fredag kl. 12–17.

· Fredag 30 juli kan du også møte butikken ved Svinndal kl. 10.00–11.30 og Folkestad 12.30–14.00.

Kilde: Moss kommune

[ Lite sannsynlig med egne regler for uvaksinerte i Norge ]