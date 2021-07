Tre ukers streik i Rygge endte med enighet

– Ledelsen i Handshake Norway AS har nektet medlemmene våre en tariffavtale som regulerer helt vanlige rettigheter som lønn og muligheten for medbestemmelse for de ansatte. Da har vi ingen annen mulighet enn å streike for å få en avtale om ordna forhold, sa Lena Reitan, nestleder i Handel og Kontor, for tre uker siden.

Kom til enighet

Nå, etter tre uker med streik, har partene kommet til enighet om tariffavtale for de ansatte.

– Det gå ut i streik midt i fellesferien er en siste utvei. Samtidig er det sånn at streik er aldri noe man planlegger, og vi har gjort alt vi kan for at dette ikke skulle vedvare. Det var berammet et meklingsmøte til uka, men etter et møte med ledelsen i Handshake i går, kom vi til enighet om at en tariffavtale vil gjelde for de ansatte fra 1. august, utdyper Reitan.

Fornøyd med avtale

Reitan forteller videre at det var planlagt sympatiaksjoner i hele Norden, i og med at bedriften driver i flere nordiske land. Nå er hun glad for at partene kom til enighet om tariffavtale uten at en mekler ble engasjert.

– Vi hadde et produktivt møte med ledelsen i Handshake i går, og er fornøyd med at de kom oss i møte, avslutter Reitan.

Tariffavtalen resulterer i bedrede lønninger og vilkår samt medbestemmelse for de ansatte.

Finsk selskap

Petrus Saari, daglig leder i Handshake Norway, forteller i en e-post til Fri Fagbevegelse at ledelsen også er fornøyd med resultatet:

– Da vi startet samtalen med fagforbundet, hadde vi for lite informasjon om tariffavtaler og det var vanskelig å kommunisere fordi vi ikke snakker norsk. Nå er ting klarere, og vi ser fram til at vi kan overleve på tross av høyere lønnsutgifter.

Handshake driver blant annet nettbutikkene Autodude.no og Valostore.no og har 11 ansatte i Rygge.

