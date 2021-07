Hedret 22. juli-ofrene

Norge er et lite land. Mange kjente noen som var ofre for, eller gjennomlevde, terroren i regjeringskvartalet eller på Utøya. Langt flere kjenner noen pårørende.

To lokale ofre

Moss og Våler mistet to innbyggere: Bendik Rosnæs Ellingsen (18) og Anne Line Holter (51).

Bendik mistet livet da han deltok på AUFs årlige sommerleir på Utøya. Anne Line mistet livet da hun var på jobb som resepsjonist i regjeringskvartalet.

Minnemarkering på bygdetunet i Rygge

På bygdetunet i Rygge var det mange som møtte opp for å minnes ofrene for terroren for 10 år siden. Alle kommuner som mistet én eller flere innbyggere, har fått satt opp et 22. juli-minnesmerke, utformet av billedkunstneren Nico Widerberg.

Aldri tvile, aldri glemme. — Hanne Tollerud, ordfører

Minnemarkeringen besto av musikalske innslag av Håvard Nordberg Funderud og Karoline Wallace samt taler fra Madeleine Mellum, Moss AUFs lokallagsleder, ordfører Hanne Tollerud og Nicolai Weinstock, nestleder i Moss Arbeiderparti. Sistnevnte overlevde terroren på Utøya i 2011.

– Aldri tvile, aldri glemme, understreket Tollerud.

Etter talene og de musikalske innslagene, var det kransenedleggelse og et påfølgende rosetog til Benjamin Rosnæs Ellingsens grav ved Rygge kirke.

Mange møtte opp på Rygge bygdetun for å minnes de døde under terrorangrepet for 10 år siden. Her legges det ned roser på graven til Benjamin Rosnæs Ellingsen. (Peder Wehn)

Godt å være samlet

Tollerud forteller at det var samling for Moss AUFs lokallag i kantina på Moss rådhus klokken 11.00 i formiddag. Deretter var det samling utenfor kirken klokken 12.00, da kirkeklokker rundt om i landet ringte synkront for å hedre ofrene.

– Dette er en dyster og trist dag for veldig mange, og mange vonde minner kommer fram. Men det var godt å være sammen. Det å samles og trøste hverandre, er til stor hjelp, påpeker hun.

Ordfører Hanne Tollerud manet i sin tale om å stå opp mot høyreekstremisme, hets og sjikane. Her er Tollerud avbildet foran 22. juli-minnesmerket på Rygge bygdetun, utformet av Nico Widerberg. (Peder Wehn)

Nasjonale minnemarkeringer i Oslo

Klokken 09.00 var det minnemarkering i regjeringskvartalet. Blant annet deltok kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Raymond Johansen, Thorbjørn Jagland, Eskil Pedersen og flere andre nåværende og tidligere politikere.

Det ble holdt taler av Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Astrid Hoem, lederen for Arbeidernes ungdomsfylking, og statsminister Erna Solberg.

Dernest var det gudstjeneste i Oslo domkirke klokken 11.00, hvor kong Harald og dronning Sonja deltok, med en påfølgende minnemarkering på Utøya 15.00.

Klokken 17.30 var det mottakelse for berørte i Oslo rådhus. I tillegg var det, klokken 19.55, et nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum.

Markeringer i resten av landet

Rundt om i landet har det blitt arrangert lokale minnemarkeringer, med taler fra politikere og ungdom, kransenedleggelse og ett minutts stillhet.

I Våler holdt ordfører Reidar Kaabbel tale og la ned en krans ved bautaen utenfor Herredshuset.

