Tilstanden kritisk for mann som ble funnet livløs i vannet utenfor Moss

Tirsdag klokken 17.24 fikk nødetatene melding om at en mann var involvert i en drukningsulykke ved Fuglevik camping i Moss.

– Vitner skal ha sett personen ligge på magen i vannet noen minutter før de forsto at det var en person, skrev politiet på Twitter.

Mannen mottok hjerte- og lungeredning (HLR) på stedet, før han ble fraktet med redningshelikopter til Ullevål sykehus. Onsdag morgen er situasjonen for mannen i 60-årene fra Oslo fortsatt alvorlig.

– Tilstanden til pasienten er fortsatt kritisk, sier Terje Marstad, politiets operasjonsleder, ved 08.45-tiden.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent for politiet, opplyser Marstad.

Dette var den tredje drukningsulykken på to dager i mossedistriktet. Kort tid før utrykningen til Moss, ble en 85 år gammel mann hentet opp av vannet ved Husebystranda ved Ovenneset i Råde. Dagen før fikk en far og en sønn trøbbel på et paddleboard ved Nes camping på Jeløy i Moss. De ble reddet i land av to 17-åringer.

