Fikk beskjed om at de skulle få færre koronavaksiner: – Vi har ikke bedt om dette

På mandag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en pressemelding om at 13 norske kommuner hadde sagt at de ønsker å avbestille nye koronavaksinedoser, slik at de i stedet kan omfordeles til andre steder der behovet er større. Det gjaldt kun doser ment for det første stikket.

Moss var én av kommunene som FHI listet opp, til tross for at kommunen ikke har vært prioritert i den geografiske målrettingen av vaksiner som avsluttes denne uka.

Men i Moss ble nyheten mottatt med overraskelse og undring. Det var nemlig ingen i kommunen som hadde bedt om å avbestille vaksiner.

– Vi har ikke bedt om dette, så her har det skjedd en misforståelse, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Renate Holtet.

– En misforståelse

Tirsdag var kommuneoverlege Kristian Krogshus i dialog med Statsforvalteren i Oslo og Viken, for å få klarhet i hva som hadde skjedd. Dersom kommunen måtte gi fra seg doser, ville de nemlig ikke klart å vaksinere innbyggerne som planlagt.

– Dette var viktig å rette opp i, slik at vi får nok doser til innbyggerne våre, sier kommuneoverlegen til Dagsavisen Moss Dagblad.

Senere på dagen kom svaret fra FHI:

– Her har det nok dessverre sneket seg inn en misforståelse. Jeg kan bekrefte at det ikke er endringer på tidligere formidlet utsending for uke 29. Vi beklager feilen og vil sørge for at den blir rettet opp, skrev Ivar W. Grosvold, seniorrådgiver og innkjøpsansvarlig farmasøyt i FHI, i en e-post til kommunen.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus tok kontakt med Statsforvalteren da han hørte at Moss hadde bedt om færre doser. – Dette kjenner vi oss ikke igjen i, skrev han i en mail. (Kenneth Stensrud)

Gjelder ikke bare Moss

FHI har foreløpig ikke besvart vår henvendelse tirsdag. Feilen gjelder tydeligvis også flere kommuner. I en oppdatering kl. 11.31 tirsdag skriver nemlig FHI i pressemeldingen at Ullensaker nå er fjernet fra lista over kommuner som ønsker seg færre doser, da heller ikke de har bedt om dette. Foreløpig står fortsatt Moss feilaktig oppført på lista.

De øvrige kommunene er Lier, Sarpsborg, Drammen, Indre Østfold, Råde, Nordre Follo, Eidsvoll, Enebakk, Rakkestad, Fredrikstad og Lørenskog.

Fortsatt i rute

Det betyr at det ikke blir noen endring i antall vaksinedoser som Moss får fremover likevel.

Denne uka vaksineres primært innbyggere fra den siste prioriteringsgruppa (25-39 år). Totalt har det nå blitt satt over 49 000 vaksinedoser i Moss, men det gjenstår fortsatt en del før samtlige har fått det første stikket.

– Vi regner med at alle skal ha fått tilbud om den første dosen i løpet av utgangen av uke 30, sier Krogshus.

