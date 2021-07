Streik i Rygge grunnet mangel på tariffavtale

– Ledelsen i Handshake Norway AS har nektet medlemmene våre en tariffavtale som regulerer helt vanlige rettigheter som lønn og muligheten for medbestemmelse for de ansatte. Da har vi ingen annen mulighet enn å streike for å få en avtale om ordna forhold, sier Lena Reitan, nestleder i Handel og Kontor.

Handshake driver blant annet nettbutikkene Autodude.no og Valostore.no og har 11 ansatte.

[ En vellykket gå-sakte-streik ]

Lengre strid

Handel og Kontor-medlemmer som jobber hos Handshake, ba allerede i mars i år om å bli tilbudt en tariffavtale. Dette har blitt avvist av ledelsen. Siden 22. juni har Handel og Kontor vært i mekling med Handshake, hvor det ble gitt sistnevnte en frist til 5. juli å legge en tariffavtale på bordet.

– Nå begynner dette å ligne på uthaling, og det kan vi ikke stå og se på. Arbeidsgiveren til våre medlemmer anerkjenner tydeligvis ikke den norske arbeidslivsmodellen, og det er trist, sier Reitan.

Verken våre medlemmer eller Handshake er tjent med denne situasjonen. — Lena Reitan, nestleder i Handel og Kontor i Norge

Mange tatt ut

Det er seks medlemmer av Handel og Kontor i bedriften, hvorpå én er sykemeldt, så fem ansatte er for øyeblikket ute i streik.

– Vi streiker utenfor Handshake nå. Verken våre medlemmer eller Handshake er tjent med denne situasjonen, så forhåpentligvis løser dette seg så fort som mulig, avslutter Reitan.

Handel og Kontor i Norge er LOs tredje største forbund, med omtrent 78 000 medlemmer.

[ Streikevakter mot bensinsmuglere ]