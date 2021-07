Ny leder for Moss kulturhus

Ansettelsesprosessen har vært grundig og en rekke kompetente kandidater har meldt sin interesse for stillingen.

Jeg ser skikkelig fram til å ta fatt på jobben som kulturhusleder i Moss! — Gard Martinsen, påtroppende leder for Moss kulturhus

– Den beste kandidaten

– Vi har funnet den beste kandidaten og nå har Gard Martinsen takket ja til jobben. Det er vi veldig fornøyde med. Med sin brede erfaring, vil Martinsen bidra til at kulturlivet i Moss fortsetter å utvikle seg, forteller Daniella Van Dijk-Wennberg, kultursjef i Moss kommune.

Martinsen, som trer inn i stillingen som leder for Moss kulturhus 15. september, har lang fartstid innenfor TV-produksjon, musikk og underholdningsproduksjon de siste 20 årene. Han håper å ta med sin lange erfaring inn i jobben:

– Jeg ser skikkelig fram til å ta fatt på jobben som kulturhusleder i Moss! Jeg håper jeg vil bidra til godt publikumsinnhold og ser fram til å være med i videreutviklingen av kulturkommunen Moss, forteller han.

Jeg har stor respekt for arbeidet som er lagt ned, både i det frivillige kulturlivet og det kommunale. — Gard Martinsen, påtroppende leder for Moss kulturhus

Moss anerkjent for kultur

– Med den beliggenheten i regionen og nesten 50 000 innbyggere – og i underkant av 50 minutter med tog fra Oslo – er jeg helt sikker på at Moss i fremtiden kan bli fylkets kulturelle møtepunkt, understreker Martinsen, som bor på Åsgårdstrand.

Videre skryter Martinsen av kulturlivet i Moss:

– Jeg har stor respekt for arbeidet som er lagt ned, både i det frivillige kulturlivet og det kommunale. Med blant annet to «nye» kulturhus ligger jo mye til rette. Å få jobbe i en by med lange kunst-, kultur- og underholdningstradisjoner, gleder jeg meg veldig til. I tillegg er det mange hyggelige folk i byen. Og jeg har jo et bankende hjerte for Moss fra før av siden jeg har vært på både Kråkereiret, Sin City og «Rock mot fotball» – både som publikum og musiker.

---

Moss kulturhus

Moss Kulturhus, som eies av Moss kommune, består av kulturscenene Parkteatret og Samfunnshuset.

I 2018 og 2019 gjennomgikk begge disse husene totalrenovering.

Målet for Moss Kulturhus er at det skal være «byens fremste kulturleverandør, et lokomotiv i kulturlivet og et naturlig samlingspunkt for de store begivenhetene.»

---