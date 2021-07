Her er programmet for årets Nonstopfestival

Onsdag 22. september går startskuddet for fem dager med teaterstykker, danseoppvisninger og konserter på Samfunnshuset, Parkteatret og Elveplassen i Moss. Moss kulturhus lover et bredt spekter av sceneopplevelser, som strekker seg fra teater og dans til konserter og humor.

Programmet:

Only Bones (teater) - onsdag 22. september, klokken 18.00 på Samfunnshuset.

Blokk til blokk (teater) - onsdag 22. september, klokken 19.15 på Parkteatret.

Mistero Buffo med Terje Strømdahl (teater) - torsdag 23. september, klokken 18.00 på Samfunnshuset.

Instant Broadway (teater) - torsdag 23. september, klokken 19.15 på Parkteatret.

LEO (teater) - fredag 24. september, klokken 18.00 på Samfunnshuset.

A dance tribute to the art of football (dans, teater) - fredag 24. september, klokken 19.15 på Parkteatret.

Slampoesi - Verdenseliten (teater) - fredag 24. september, klokken 21.30 på Samfunnshuset.

Testløpet (teater) - lørdag 25. september, klokken 16.00 på Elveplassen.

Skuddsikker vest (teater) - lørdag 25. september, klokken 17.30 på Samfunnshuset.

En lavkulturell reise i teatrets rom med Else & Markus og gjester (komedie) - lørdag 25. september, klokken 19.15 på Parkteatret.

Baksaas + Høyer (konsert) - lørdag 25. september, klokken 21.00 på Samfunnshuset.

Skjørt (dans) - søndag 26. september, klokken 18.00 på Samfunnshuset.

Superkid (teater) - søndag 26. september, klokken 19.15 på Parkteatret.

Lønner seg å være tidlig ute

Det er mulig å enten kjøpe billetter til enkeltshow, eller å kjøpe festivalpass. Festivalpasset kan brukes på alle av Nonstopfestivalens forestillinger, konserter og arrangementer som er åpne for publikum. Ved kjøp av festivalpass får man en rabattkode tilsendt eposten som kjøpet registreres med. Deretter kan man reservere plass på de forestillingene man ønsker å delta på.

For voksne koster et ordinært festivalpass 990 kroner, med mindre man kjøper passet før 1. august - da er det 790 kroner.

Festivalpass kan kjøpes her.

Nonstopfestivalen mottar støtte fra Kulturrådet, Moss kulturhus, Moss kommune og Viken fylkeskommune.