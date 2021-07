Forventer at alle mossinger vil ha fått tilbud om koronavaksine i løpet av juli

Denne uka begynte Moss kommune å vaksinere innbyggere fra den siste prioriteringsgruppa; folk i alderen 25 til 39 år. I tillegg pågår det fortsatt vaksinering av andre grupper. 3 602 nye doser har kommunen blitt tildelt denne uka.

Per mandag hadde det blitt satt 46 509 doser i Moss, mens 17 070 innbyggere ble regnet som fullvaksinerte mot covid-19.

– Vi regner med at alle som skal ha koronavaksinen i Moss har fått tilbud om denne i løpet av juli, sier Renate Holtet, kommunikasjonsrådgiver i Moss kommune.

[ To uker uten nye smittetilfeller i Moss: – Veldig gledelig ]

Tror de kan begynne å avvikle beredskapen i høst

Når alle som skal ha vaksinen blir fullvaksinert, er noe mer usikkert. Kommunen har nemlig ikke fullstendig oversikt over leveransen av vaksinedoser langt fram i tid, men ifølge FHIs vaksinasjonsscenario vil Moss kunne være ferdig i oktober.

Da vil i så fall også avviklingen av kommunens koronaberedskap kunne starte.

– Signalene nasjonalt er at pandemien mest sannsynlig vil flate ut høsten 2021, i takt med vaksineringen av befolkningen. Hvis dette viser seg å stemme, vil kommunens krisehåndtering og beredskapsarbeid også gradvis kunne avvikles, fortalte kommuneoverlege Kristian Krogshus til Dagsavisen Moss Dagblad forrige måned.

Samtidig påpekte han i forrige uke at viruset kan få en ny oppsving til høsten, og at nye virusvarianter kan spolere planene.

– Det er en viss risiko for at det vil komme en ny bølge på høsten igjen, men vi skal gjøre alt vi kan for å unngå det, sa han.

[ «Hvorfor har ikke Moss kommune et vaksinesenter i sentrum?» ]

---

Dette er rekkefølgen på prioriteringsgruppene

Beboere i sykehjem

Alder 85 år og eldre

Alder 75–84 år

Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Alder 55–64 år

Alder 45–54 år

Alder 18–24 år og 40–44 år

Alder 25–39 år

---