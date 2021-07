To uker uten nye smittetilfeller i Moss

Det har nå gått 14 dager uten at noen har testet positivt på covid-19 i Moss. Det skjedde sist 18. juni.

Det er ett år siden forrige gang det gikk så lang tid uten noen nye smittetilfeller i Moss.

– Det er veldig gledelig, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Fare for ny bølge til høsten

Han mener det lave smittetallet skyldes en kombinasjon av at mossinger har lagt ned en langvarig innsats med å følge koronarestriksjonene, samt at kommunen nå har klart å vaksinere en betydelig andel av innbyggerne. Per mandag denne uka var 16 503 personer fullvaksinerte.

Samtidig har det gode været bidratt til at smitten har holdt seg nede, påpeker kommuneoverlegen.

– Koronaviruset varierer med årstidene, akkurat som influensavirus. Om sommeren har vi mindre innendørs kontakt. I tillegg virker det som at viruset ikke overlever like lenge når det er varmt og mye sol. Alle disse faktorene er ugunstige for viruset og gunstige for oss, sier han.

– Betyr det at det er fare for at smitten vil ta seg opp til høsten igjen?

– Ja, dessverre. Det er en viss risiko for at det vil komme en ny bølge på høsten igjen, men vi skal gjøre alt vi kan for å unngå det, svarer kommuneoverlegen.