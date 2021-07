Bare rundt 10 prosent av kundene er tilbake etter lettelsene på grensa

11. juni åpnet regjeringen for reiser til Sverige uten karantene for fullvaksinerte. Det førte til økt trafikk og tidvis mye kø over grensa på Svinesund. Det har også blitt merket på Nordby Shoppingcenter, hvor handleglade nordmenn igjen har inntatt lokalene. Til en viss grad.

Senterleder Ståle Løvheim forteller at besøkstallet og omsetningen bare er på rundt 10 til 12 prosent av normalen før koronaen kom.

– Situasjonen nå er bedre enn den var, men det er fortsatt et langt stykke igjen. Det går sakte, men sikkert. Altfor sakte, spør du meg, sier han.

Tapte milliardomsetning

Normalt sett besøker rundt sju millioner nordmenn kjøpesenteret årlig. I 2019 omsatte senteret for over 4,6 milliarder kroner, nesten utelukkende takket være norske kunder. Da koronapandemien og den påfølgende nedstengingen kom i fjor, falt besøkstallet og omsetningen som en stein.

Løvheim tror det vil ta tid å få alle de norske kundene tilbake igjen.

– Jeg tror ikke at vi kommer tilbake til 2019-tallene over natten. Vi må jobbe og slite for å overbevise folk om at dette er det rette stedet å handle igjen. Folk har vent seg til nesten to år med nye handlevaner, sier han.

– Vi skal gi norsk handel en skikkelig fight og få kundene til å komme hit til oss igjen. Om det tar tre eller tretti måneder er umulig å si, men vi er klare, legger han til.

Senterleder Ståle Løvheim på Nordby Shoppingcenter mener køene på grensa fører til at de mister mange kunder om dagen. (Martin Næss Kristiansen)

Foreslår alternativ løsning for fullvaksinerte

Akkurat nå er det ikke handlevaner som bekymrer Løvheim mest. Han mener køene på Svinesund er den største grunnen til at ikke flere nordmenn handler på Nordby. Slik han ser det, skremmer køene bort mange av senterets kunder.

– Jeg synes det som foregår på grensa nå er veldig merkelig. Hvorfor skal man tvinges til å stå i kø når man skal hjem og hvorfor gjelder det også fullvaksinerte, spør han.

I dag er det slik at reisende ikke trenger å registrere seg ved innreise til Norge hvis de er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 de siste seks månedene. Men de må fortsatt dokumentere dette til politiet på grensa.

Løvheim mener den beste løsningen ville vært om personer fritatt fra innreiseregistrering ikke trengte å bli kontrollert på grensa. I stedet foreslår han at de kunne passert i et eget felt, for eksempel over den gamle Svinesundbroen, og at politiet i stedet kunne tatt stikkprøver av dem.

– Det har vært kontroll på grensa i alle år, og da har stikkprøver fungert bra. Jeg er sikker på at hvis det hadde vært en vilje, kunne dette vært gjort, sier han.

Vi har prioritert å få varer inn i Norge, næringslivet vårt og arbeidsplasser under pandemien. — Lars Jacob Hiim (H), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Det har vært mye kø på Svinesund etter at det kom lettelser i innreisereistriksjonene. Her fra 11. juni, samme dag som lettelsene ble innført. (Torstein Bøe/NTB)

Vil ikke skape mer kø for prioriterte grupper

Politiet ønsker ikke å kommentere hvorvidt den skisserte løsningen ville vært god eller i det hele tatt praktisk gjennomførbar. I stedet henviser de til Justis- og beredskapsdepartementet, som setter føringer for hvordan grensekontrollen skal foregå. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i departementet forteller at de har valgt å prioritere dagpendlere og yrkestransport, fremfor grensehandlere. De to førstnevnte gruppene får i dag bruke den gamle Svinesundsbruen.

– Vi har prioritert å få varer inn i Norge, næringslivet vårt og arbeidsplasser under pandemien. Hadde vi åpnet opp for flere på denne bruen ville det blitt lenger kø for de prioriterte gruppene som får bruke den i dag, sier han.

Statssekretæren minner samtidig om at myndighetene fortsatt anbefaler folk å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.

– Sverige er fortsatt et rødt land. Hvis en likevel reiser, må man sørge for å ha all dokumentasjon klar før en kommer til den norske grensen, for å unngå kø, sier han.

Det kan imidlertid endre seg raskt. Västra Götaland, hvor blant annet Strømstad ligger, ligger an til å bli grønt allerede fra mandag, skriver Fredriksstad Blad. Det vil i så fall trolig innebære at også ikke-vaksinerte kan reise dette området uten å måtte i karantene ved hjemkomst.