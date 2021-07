Mosseskoler imot pengepremier

Den siste tiden har debatten rast i Oslo om hvorvidt det er greit å premiere elever med toppkarakterer ved videregående skoler. Kira Amalie Berg Ottesen (19), elev ved Nydalen videregående skole, skrev et innlegg i Aftenposten om at de to beste elevene i klassen mottok et gavekort på 1000 kroner hver.

Debatten raser

I etterkant har debatten om slike praksiser på videregående skoler i Oslo rast. VG har funnet ut at Oslo Handelsgymnasium og Kongshavn videregående skole, i tillegg til Nydalen, deler ut premier til enkeltelevers karakterprestasjoner.

Kuben, Hellerud og Stovner videregående skoler har også i varierende grad slike praksiser. Det er uvisst hvor utbredt dette er i resten av landet.

Blant annet har Elevorganisasjonen, Inga Marte Thorkildsen, oppvekst- og kunnskapsbyråd i Oslo og Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet gått ut og kritisert premieringen.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby har på den andre siden sagt at det er uproblematisk. Han får støtte fra Andreas Brännstrøm, leder i Fremskrittspartiets Ungdom, som selv mottok en lignende pris.

Nei, og det kommer vi heller aldri til å begynne med. — Kjetil Langø, rektor ved Kirkeparken videregående skole

Kirkeparken imot

På spørsmål om dette er vanlig på Kirkeparken videregående skole, svarer rektor Kjetil Langø:

– Nei, og det kommer vi heller aldri til å begynne med. Det er fremmed for meg at skolen skal premiere flinke elever. Vi har mange flinke elever, men om skolen skulle begynt å belønne dem, ville det sendt dårlige signaler. Det å være en flink elev, er ikke bare tilknyttet karakterer, men verdier og medmenneskelighet. Mange elever har ulikt utgangspunkt, og derfor blir premier for karakterprestasjoner etter min mening feil.

Kirkeparken deler ut en årlig hederspris, men den kan både gå til elever eller ansatte som har gjort en solid – ikke-akademisk – innsats for skolen. I år gikk eksempelvis den til renholdsarbeiderne.

– Hedersprisen er tuftet på helt andre premisser, som inkludering, etiske verdier eller god innsats. For eksempel vant renholdsavdelingen for et utmerket arbeid i å fremme smittevern og grundig renhold gjennom dette usikre skoleåret. Og hedersprisen er basert på anerkjennelse, ikke penger, fortsetter Langø.

Malakoff også imot

Malakoff videregående skole har heller ikke pengepremier. Rektor Svein Hykkerud forteller at skolen har en pris som, på lik linje med hedersprisen på Kirkeparken, er basert på ikke-akademiske ferdigheter:

– Malakoff deler ikke ut gavekort eller penger til toppelever, men vi gir ut en såkalt «medelev»-pris som baseres på inkludering, verdigrunnlag og det å være en god faktor på skolen.