Sliter med å få tak i alle som skal vaksineres

Denne uka er det primært innbyggere i prioriteringsgruppe 10 som mottar koronavaksine i Moss. Den gruppa består av personer i alderen 18–24 år og 40–44 år. Mens det skjer har kommunen sett seg nødt til å gå ut med en oppfordring til innbyggerne: Pass på at kontaktopplysningene på helsenorge.no er korrekte.

Det er nemlig en del av dem som skal vaksineres som kommunen ikke klarer å få tak i. Det betyr at de ikke mottar vaksineinnkallingen når det er deres tur.

Ber folk som ikke har fått innkalling om å ta kontakt

Kommunen opplyser i en pressemelding at grunnen til at de ikke klarer å komme i kontakt med alle disse personene, er at det enten er feil i kontaktinformasjonen registrert på helsenorge.no eller at det ikke er huket av for å motta varsler fra Helse-Norge.

– Mange mossinger er nå vaksinert og 53 prosent har fått første dose. For at vi mest mulig effektivt skal få gitt tilbud om vaksinering til alle må vi ha oppdatert og riktig kontaktinformasjon, skriver de.

Kommunen ber også innbyggere som er over 38 år eller mellom 18 og 24 år, og som enda ikke har mottatt innkalling på helsenorge.no, om å kontakt med vaksinesenteret på telefon 40 40 20 37, slik at kommunen får satt opp en time til vaksinering.

De minner også om at alle må svare på innkallingen ved å klikke på lenken i SMS-en. Der kan du bekrefte, utsette eller takke nei til timen. Dette gjelder også studenter som allerede har fått vaksinen på studiestedet sitt, og siden fått innkalling til vaksinesenteret i Moss. Kommunen ønsker da at du svarer nei til vaksinering i Moss.

---

Dette er rekkefølgen på prioriteringsgruppene

Beboere i sykehjem

Alder 85 år og eldre

Alder 75–84 år

Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander

Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Alder 55–64 år

Alder 45–54 år

Alder 18–24 år og 40–44 år

Alder 25–39 år

I tillegg kan inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

---