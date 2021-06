Med språk som inngangsportal til arbeidslivet

Totalt sett er omkring 500 elever innom Moss Voks i løpet av året og opplæringen gis til personer i alle aldre. Det tilbys språkkurs av forskjellig vanskelighetsgrad, opplæring i samfunnskunnskap og gjennomføring av obligatoriske prøver.

I tillegg er det et samarbeid mellom Moss Voks og Malakoff videregående skole, det vil si kommunen og fylkeskommunen, som tilrettelegger for videregående utdanning for dem som er kvalifiserte.

– Fantastisk sjanse

Semhar Ghebrehiwet Nemariam (29) og Mombamungo (27) kom fra henholdsvis Eritrea og Kongo til Norge et par år siden og har på kort tid ervervet seg gode norskkunnskaper. Nå har begge søkt på videregående utdanning fra høsten av.

– Moss Voks har gitt oss en fantastisk sjanse vi må bruke. Lærerne støtter oss og dette er en mulighet for oss å skape et godt liv i Norge, forteller Mombamungo.

Nemariam sier seg enig:

– Språkkunnskaper er, for oss, nøkkelen til å integrere oss i det norske samfunnet.

Semhar Ghebrehiwet Nemariam (i bildet til venstre) og Mombamungo mottar vitnemålet for vel overstått kurs av lærer Silje-Kristine Kolsvik. (Privat)

Vanskelig språk

Det å belage seg på et nytt språk er krevende for de fleste. Norsk er heller ingen dans på røde roser; irregulær grammatikk, ubestemt uttale og forskjellige dialekter er noen av mange utfordringer elever på Moss Voks møter på i hverdagen.

– Jeg kommer fra Eritrea og er oppvokst med å snakke tigrinja og arabisk. Alfabetene er veldig forskjellige fra det latinske alfabet som brukes her. Det var den største utfordringen på starten, nevner Nemariam.

Mombamungo er opprinnelig fra Kongo, men har tilbrakt store deler av livet i flyktningleirer i Uganda og har swahili som morsmål:

– Det var vanskelig på starten, men hvis du er flink til å jobbe og prøver å bruke språket så mye som mulig, så utvikler du deg.

Det er ingen tvil om at motivasjon er grunnleggende for å kunne lykkes med å lære seg et nytt språk. — Signe-Kristine Kolsvik, lærer på Moss Voks

Motivasjon er nøkkelen

Lærer Signe-Kristine Kolsvik skryter av ståpåviljen til de to flittige elevene:

– Det er ingen tvil om at motivasjon er grunnleggende for å kunne lykkes med å lære seg et nytt språk. Og det er nettopp det disse to elevene har vist. De har nå fått grunnskolevitnemål og kan dermed søke seg inn på videregående. Det er et langt skritt mot målet, nemlig det å enten få fagbrev eller papirer fra annen høyere utdannelse. Det er nøkkelen til jobb og full integrering i samfunnet, understreker Kolsvik.

Mombamungo skyter inn:

– Jeg vil takke lærere og ansatte på Moss Voks for all støtte og hjelp. Dette er en veldig annerledes og bedre skolehverdag fra det jeg var vant til før jeg kom til Norge.

Tenner håp

Utdanning i form av enten fagbrev eller høyskolediplom har blitt viktigere og viktigere for være kvalifisert og å kunne få seg jobb i Norge. Mombamungo og Nemariam har derfor satset stort på det.

– Jeg håper på å starte på helsefag på Malakoff fra høsten av. Det hadde vært en stor mulighet for meg og nøkkelen til videre jobb i helsevesenet, sier Nemariam.

Mombamungo ser for seg en fremtid i landbruket:

– Jeg har søkt på Kalnes videregående skole i Sarpsborg. Det er en landbruksskole og derfor perfekt for meg. Jeg ønsker nemlig å jobbe i landbruket. I tillegg skal jeg være med på høsting på Røed gård i sommer, og det kommer til å bli en god erfaring.

Semhar Ghebrehiwet Nemariam (til venstre) og Mombamungo feiret endt skoleår i Nesparken sist uke. (privat)

Kvinner bedre ut

I en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå ble strykprosenten blant deltakere på gratis norskopplæring for nyankomne innvandrere, i regi av kommunene, kartlagt. Resultatene viser at kvinner i større grad består sammenlignet med menn og de med høyere utdanning fra hjemlandet oftere enn dem med lav utdanning.

I tillegg viser det seg at innvandrere med morsmål som tilhører samme språkfamilie som norsk, oftere enn dem med en annen språklig bakgrunn består.

Det er for øvrig større strykprosent på skriftlige prøver enn på muntlige tester.