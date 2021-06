Renholdsavdelingen på Kirkeparken mottar heder og ære

Det har vært en spesiell pandemiperiode for alle. Mange har tilbrakt store deler av tiden på hjemmekontor, men noen har måttet stå på ekstra hardt for å skape en trygg arbeidsplass for dem som ikke kan jobbe eller studere hjemmefra. Og i denne tiden har naturlig nok ett aspekt blitt desto viktigere: renhold.

Med rundt 1000 elever og 180 ansatte, er det imponerende at Kirkeparken videregående skole ikke har hatt noen registrerte smitteoverføringer dette skoleåret. Dette er i stor grad takket være innsatsen til renholdsavdelingen på skolen.

Vant hederspris

Kirkeparken har årlig gitt ut en hederspris til en person eller gruppe som har utmerket seg på ett eller flere vis gjennom det siste skoleåret. I år ble prisen gitt til renholdsavdelingen for profesjonell, stødig og avgjørende innsats gjennom dette spesielle året.

– Det har vært et variert år med mye usikkerhet. Det var, som alltid, mange verdige mottakere som har dratt i gang skolen og gjort noe ekstra for Kirkeparken. Men det er noen som jobber i det skjulte, og mange tar kanskje renhold for gitt. Renholdsavdelingen har under pandemien, i tillegg til normale tider, lagt ned en enorm innsats for at skolen kan fungere på daglig basis. De har innarbeidet godt smittevern og forsterket renholdet på en utmerket måte. Derfor var det helt naturlig å skjenke dem årets pris, understreker Kjetil Langø, rektor ved Kirkeparken.

Sigrid Sandvand, assisterende rektor, sier seg enig:

– Det var unison enighet for å hedre renholdsavdelingen for den glitrende innsatsen de har lagt ned for å gjøre skolehverdagen trygg. Dette var også noe hele skolen støttet oppom.

Kirkeparken videregående skole ikke hatt noen registrerte smitteoverføringer.

Vært et krevende år

Renholdsavdelingen har, helt siden koronautbruddet i mars i fjor, fulgt en spesifikk renholdsplan med stor nøyaktighet. Alle ansatte har fagbrev i renhold og skolering i smittevern fra før av, og har i tillegg deltatt på pandemikurs for å friske opp kunnskapene.

– Vi har opplevd en pandemi før, nemlig svineinfluensaen, men koronaen er selvfølgelig mye, mye mer alvorlig. Det første vi gjorde da pandemien brøt ut i fjor var a lage en detaljert plan for smittevern, og den har vi siden fulgt til punkt og prikke, sier Ann Christin Skogum Jorås, leder for driftsavdelingen på Kirkeparken.

Avdelingen kartla hele skolen for kontaktområder, det vil si alle overflater hvor det er risiko for smitte, som gelendre og dørhåndtak, og opprettet strenge regler for rengjøring av fellesområder. På en såpass stor skole som Kirkeparken, betyr det vesentlig mer arbeid – for ja, dette kommer i tillegg til vasking av alle fellesarealer, klasserom, grupperom og toaletter.

– Dette har selvfølgelig økt arbeidsmengden vår betraktelig. Takket være våre seks fulltids renholdsansatte og to vikarer, har vi klart å komme oss gjennom dette skoleåret på en fin og ren måte, fortsetter Jorås.

Store kvanta

Totalt sett har det gått med mye smittevernutstyr i løpet av skoleåret. Blant annet har det blitt anvendt omtrent 2 000 liter med Antibac og 10 000 masker for at smittevernet til enhver tid skal være på topp.

– Elevene har for eksempel bidratt med å sprite og tørke pulter selv, som en del av renholdsplanen, og hele veien har det vært et godt samarbeid mellom elevene og oss. Det har heller ikke vært noe problem med forsøpling, skryter Jorås.

Etter et intensivt år, ser nå den prisbelønte avdelingen fram til en velfortjent sommerferie.