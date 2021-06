Arrangerer pride i Moss

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre personer tilknyttet LHBT-miljøet har aldri tidligere hatt en egen festival eller parade i Moss. I stedet har de måttet dra til steder som Oslo, Son eller Fredrikstad for å ta del i slike markeringer.

Det blir ikke lenger nødvendig. Nå får nemlig Moss en egen pride-festival.

Historiens første pride i Moss skal avholdes 28. og 29. august. På grunn av koronasituasjonen blir det ikke noe paradetog i år. I stedet blir det popup-markeringer, omtrent som under 17. mai.

Pride-festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og en rekke andre aktører. Fretex, musiker Elvira Nikolaisen og Moss kirke er blant støttespillerne.

– Det er helt fantastisk og veldig etterlengtet. Det føles godt at kommunen nå tar et standpunkt i denne saken, sier Ingse Gravdal, som anser seg selv som skeiv.

På grunn av koronapandemien blir det ingen parade under den første pride-markeringen i Moss. Her fra Oslo Pride i 2019. (Fredrik Hagen/NTB)

Jeg tror dette betyr mye for veldig mange. — Charlotte Norlund, initiativtaker og prosjektleder

Opprettet egen gruppe for skeiv ungdom i Moss

Gravdal er minoritetsrådgiver, med ansvar for Malakoff og Kirkeparken videregående skoler i Moss. Der jobber hun for at barn og unge skal leve frie og selvstendige liv. Det inkluderer mennesker tilknyttet LHBT-miljøet.

I 2019 tok hun initiativ til å opprette en gruppe for skeiv ungdom i Moss. I dag består gruppa av sju elever, pluss noen som vurderer å bli med. De er glade for at Moss nå får en egen pride-festival.

– Jeg har allerede snakket med dem om dette og de ble kjempeglade. Flere har lyst til å være med på feiringen, forteller Gravdal.

Det at kommunen åpner for å arrangere en pride-festival er nemlig et viktig signal for skeive i lokalmiljøet, forklarer hun.

– Det gjør at man føler seg anerkjent og mer inkludert, sier minoritetsrådgiveren.

Har fått mye støtte

Charlotte Norlund, også kjent under kunstnernavnet CFSN, har tatt initiativ til arrangementet og er prosjektleder for Moss Pride.

– Jeg tror dette betyr mye for veldig mange, sier hun.

Blant det som planlegges er en underfestival for barn og unge, med flere ulike workshops. I starten av planleggingsfasen ba kommunen, via Instagram-kontoen Ung I Moss, om forslag til navn til denne underfestivalen. Vinneren ble «Homoss Pride». I tillegg til navneforslag, kom det også mange støtteerklæringer.

– Det er masse engasjement for dette, særlig blant unge. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Det har vært mye jubling og takkemeldinger, forteller Norlund.

Hun jobber nå med å skaffe sponsorer til Moss Pride og er i dialog med utesteder og annet lokalt næringsliv.

– Vi håper å få til markeringer i hele Moss, med blant annet popup-show og kveldsunderholdning. Jeg tror dette blir en veldig fin markering, sier hun.

Charlotte Norlund tok initiativ til å få historiens første pride-festival til Moss. (Ellen-Marie Kristiansen)

– Noe vi trenger nå

Hanne Tollerud (Ap) har ved flere anledninger latt regnbueflagget få henge foran rådhuset etter at hun ble ordfører i Moss. Hun har også heist flagget utenfor hennes eget hjem.

– Symbolikken i dette er viktig. Moss er en mangfoldig kommune, så det passer bra med regnbueflagg her, sier hun.

Ordføreren er glad for at det nå blir arrangert pride i kommunen.

– Det bidrar til å sette et viktig tema på agendaen og det gjøres i form av glede, fellesskap, latter og moro. Er det noe vi trenger nå, så er det dette, sier hun, med henvisning til koronapandemien.

Moss kommune har flere ganger heist regnbueflagget foran rådhuset. Her fra 27. oktober 2018, i forbindelse med at Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) holdt markering i byen. (Ørn E. Borgen/NTB)

– Det var på tide

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) fra Moss har lenge framsnakket LHBT-miljøet og tatt opp saker for dem. I 2018 foreslo han blant annet å innføre kjønnsnøytrale toaletter ved alle offentlige bygg i Østfold.

Også han er glad for at det nå blir en egen pride-festival i hjembyen.

– Jeg står gjerne i front og heier på en lokal pride-festival i Moss. Det var egentlig på tide og jeg takker initiativtakerne. Innbyggerne i Moss fortjener dette, sier han.

Pettersen har tidligere deltatt i en rekke pride-markeringer. Han har også sett effekten av å få slike arrangementer til et nytt sted.

– For to år siden fikk jeg være med på tilsvarende oppstart på Voss og jeg ble rørt over å se hvordan lokalbefolkningen sluttet opp om arrangementet, forteller han.

– Oslo Pride har jo blitt en gedigen folkefest for hele landet, men det er også viktig med denne type markeringer rundt om i lokalsamfunnene. Det er godt å få være med på å vise at vi heier på at alle skal få lov til å elske hvem de vil, og jeg gleder meg til å se engasjementet her hos oss i Moss, legger han til.

Tage Pettersen (H) er glad for at Moss nå får en egen pride-festival. (Kenneth Stensrud)

