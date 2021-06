Indisk virusvariant påvist i Moss

Mandag meldte kommunen at en elev på Verket skole hadde blitt smittet av covid-19. Nå viser det seg at denne eleven, pluss det forrige smittetilfellet som kommunen meldte om lørdag, har blitt smittet av deltavarianten (tidligere kjent som den indiske virusvarianten).

Ifølge NTB er det til nå påvist bare rundt 80 tilfeller av deltavarianten i Norge. Tallene inkluderer både bekreftede og sannsynlig påviste varianter.

De to smittetilfellene er nærkontakter. Som følge av den smittede eleven på Verket skole, bestemte kommuneoverlegen mandag at det skal være digital hjemmeundervisning på skolen tirsdag og onsdag denne uka. Dette er siste uke før sommerferien starter for elevene.