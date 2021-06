Elev på Verket skole smittet av koronaviruset

Fra søndag til mandag ble det registrert ett nytt smittetilfelle i Moss. Personen er elev på Verket skole og ble ifølge kommunen smittet av en nærkontakt.

Totalt gjennom pandemien har nå 1 657 personer fått påvist covid-19.

Som følge av elevens smitte har 61 elever og 11 ansatte på skolens 9. trinn blitt satt i karantene.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus er ikke overrasket.

– Det er forventet at vi får nye smittetilfeller. Det at vi har gjenåpnet samfunnet vårt, og ikke har så strenge smittevernregler lenger, gjør at mange kan havne i karantene når vi først får et smittetilfelle, sier han.