Opphever de lokale smittevernreglene i Moss

Forslaget til kommuneoverlegene ble enstemmig vedtatt av politikerne under tirsdagens formannskapsmøte.

– Dette er en god dag, og enda en milepæl er nådd når vi nå opphever innstrammingene i den lokale forskriften og går over på nasjonalt nivå. Hele mossesamfunnet har bidratt til at vi har lave smittetall, og har hatt det over tid. Nå når stadig flere av oss blir vaksinert og gjenåpningen er i gang, kan vi leve mer og mer som normalt. Hvis vi i tillegg fortsetter å være flinke med smittevernreglene, som vi etter hvert kjenner så godt, er jeg veldig optimistisk. Husk derfor på å holde god avstand, vask hender ofte, bli hjemme hvis du er syk og test deg hvis du har symptomer på korona, sier ordfører Hanne Tollerud.

Opphevelsen gjelder fra onsdag 9. juni. Samme dag går skolene og barnehagene over til grønt nivå.

Få smittetilfeller

Den siste tiden har antall nye smittetilfeller i Moss holdt seg lavt. Forrige uke ble det bare registrert ett nytt smittetilfelle. Se oversikt her:

Ukentlig oversikt over hvor mange nye smittetilfeller som har blitt registrert i Moss, så langt i 2021. (Moss Dagblad)

Dette er hovedårsaken til at kommuneoverlegene valgte å fremme saken nå. Den lokale forskriften skulle egentlig ha vart helt fram til 15. juni.

– Med en nedadgående smittetrend de siste ukene, tross lettelser, mener vi det er forholdsmessig å oppheve den lokale koronaforskriften nå, én uke tidligere enn planlagt, sa kommuneoverlege Kristian Krogshus under møtet.

Til tross for at den lokale forskriften oppheves, vil de nasjonale smittevernreglene og -rådene fortsatt gjelde.

