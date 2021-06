Nå er det blå flagget tilbake på Sjøbadet

Moss kommune har søkt om og fått godkjent Blått Flagg-sertifisering på den populære bystranda. Også på Tronvik har de fått lov til å heise det blå flagget.

Den internasjonale miljøsertifiseringen gis til badestrender og småbåthavner som oppfyller krav om vannkvalitet, sikkerhet, service og miljøinformasjon.

– Blått Flagg er en eksklusiv utmerkelse som slettes ikke alle får. Derfor vil jeg gi honnør til kommunene som har klart å få utmerkelsen. Det viser at kommunene er miljøbevisste og at de bryr seg om at både kommunens innbyggere og gjester utenfra får en hyggelig opplevelse når de besøker disse friområdene, sier Jan-Henrik Larsen, medlem av Blått Flagg-juryen og avdelingssjef i NHO Reiseliv.

Nesparken ikke sertifisert i år heller

Moss har tidligere hatt tre Blå Flagg-strender: Sjøbadet, Tronvik og Nesparken (ved Rundhuset). Få kommuner i Norge har kunnet skryte av å ha så mange sertifiseringer.

De siste årene har Moss derimot mistet det blå flagget fra både Sjøbadet og Nesparken, da strendene ikke har oppfylt kravene til miljøsertifikatet.

I fjor fikk kommunen lov til å heise det blå flagget på Sjøbadet så sent som i juli, men i Nesparken var vannkvaliteten for dårlig både i 2019 og 2020. Heller ikke i år har Nesparken fått godkjent Blått Flagg-sertifisering – i hvert fall så langt.

I Østfold finnes det kun to andre Blått Flagg-strender i år: Foten i Fredrikstad og Krokstrand på Hvaler.

---

Blått Flagg

Blått Flagg er et miljøsertifikat for strender, marinaer og bærekraftige aktivitetsbåter.

Utmerkelsen tildeles årlig til over 4 000 strender, marinaer og båter i 46 land på tvers av Europa, Afrika, Asia, Oceania, Sør- og Nord Amerika.

At en strand, marina eller båt er tildelt Blått Flagg betyr at gjestene kan føle seg trygge med tanke på både vannkvalitet og sikkerhet. Gjestene får et synlig bevis på at omgivelsene og driften av stranda, marinaen, eller båten er ivaretatt på best mulig måte.

Blått Flagg er også et verktøy for kommunen og eier å vise at de tar ansvar for miljøet på og rundt det aktuelle området, og at de ønsker å fremme miljøriktig atferd i kommunens friområder. Videre synliggjør Blått Flagg innsatsen som er lagt ned både med hensyn til badevannsovervåking, sikkerhet, service og miljøledelse ovenfor gjestene.

Kilde: Stiftelsen FEE Norway

---