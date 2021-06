Nå vender arbeiderne tilbake på jernbanetomta på Kransen

Arbeidene med dobbeltsporet gjennom Moss pågår fortsatt, men på Kransen har det vært stille siden 5. februar.

Det ble det etter at NGI la fram en rapport om grunnstabiliteten i området, som viste at forholdene var dårligere enn først antatt. Først uttalte Bane NOR at de regnet med at arbeidene ville bli stanset i et par uker. Det er nå snart 17 uker siden.

Senere håpet Bane NOR på en gjenoppstart i mai, eller i verste fall juni. Nå blir det etter planen oppstart i slutten av juni, med arbeider inn i juli.

– Det er mange komplekse prosesser som skal landes før vi starter opp igjen med anleggsarbeid for fullt. Planen har endret seg og vi har omprosjektert både løsninger og rekkefølgen på disse, skriver selskapet i et nyhetsbrev datert 1. juni.

Skal installere mer overvåkingsutstyr

Allerede denne uken blir det derimot litt aktivitet ved anleggsområdet på Kransen igjen. Da skal det etableres mer utstyr som skal overvåke hvordan grunnstabiliseringen påvirker grunnen.

– Videre skal vi etablere et testfelt for jetpeling i området nord for Steinullbakken. Dette skal gi oss viktige erfaringsdata som vil bidra til å øke sikkerheten ytterligere ved arbeid i de mest sårbare områdene, skriver Bane NOR.

Utarbeidelse av risikovurderinger og beredskapsplaner for dette arbeidet pågår ennå.