Går kraftig ut mot Aps kritikk av regjeringens innsats til det lokale næringslivet: – Tidenes mageplask

Nylig presenterte Arbeiderpartiet en vekstplan for næringslivet i Østfold. Fredrikstad-ordfører og stortingskandidat Jon-Ivar Nygård mente nøkkelen til suksess var et bedre samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten. Samtidig kritiserte han staten for å ikke ha tatt en aktiv nok rolle i regionens næringsutvikling.

Partifelle Shakeel Rehman fra Moss uttalte til Demokraten at dagens regjering ikke har evnet å se Moss og resten av Østfold.

– Med tilgang til havn, jernbane og tidligere flyplass har vi i Moss hatt gode forutsetninger for å tiltrekke oss arbeidsplasser. Dessverre har vi en regjering som ikke evner å se Østfold. Jernbaneutbyggingen i Moss er forsinket med to år og flyplassen lagt ned. Det bekymrer oss! Nærlivet ber om bedre trafikkløsninger og infrastruktur. Dette er forutsetninger for å etablere nye industriarbeidsplasser. Gjennom gode rammebetingelser, effektive logistikk og trafikkløsninger vil flere kunne etablere seg i Mosseregionen, sa han.

Det får Høyres stortingspolitiker Tage Pettersen til å reagere. Han mener Rehman tar grundig feil.

– Han trekker fram viktige bedrifter som Wärtsilä, Aker Solutions og Rockwool. De to førstnevnte utvidet sin virksomhet i Moss mens Høyre styrte både byen og landet og hadde både forutsigbarhet og gode rammevilkår. Rockwool har nylig tatt kvantesprang og trygget sin tilstedeværelse i Moss nettopp gjennom ENOVA som et virkemiddel dagens regjering har satset på, sier han.

Mener Aps løsninger er gammeldagse

Pettersen reagerer også kraftig på Rehmans utsagn om at det lokale næringslivet i Moss skriker etter bedre infrastruktur og trafikkløsninger.

– Når Rehman påstår at Solberg-regjeringen ikke evner å se Østfold så trekker han fram infrastrukturen i Moss, hvor han mener regjeringen ikke har levert. Det er jo tidenes største mageplask! Med en kostnadsramme på 17 milliarder for jernbanen gjennom byen og oppstart av riksvei 19 i første del av den nye Nasjonale transportplanen så er det vel ingen region i landet som har fått mer penger til infrastruktur per innbygger enn Mosseregionen. I tillegg er det brukt store statlige midler på å elektrifisere sambandet Moss – Horten, påpeker han.

Pettersen deler Aps synspunkt om én ting, nemlig at Østfold har vært et stolt industrifylke og at det fortsatt skjer mye spennende i regionen, både i godt etablerte virksomheter og nye bedrifter.

– Østfoldbedriftene er langt fremme i både det grønne skifte og i utviklingen av ny teknologi. Men den store forskjellen på Ap og Høyre er at de vil ha mer stat, mens vi er opptatt av rammebetingelsene for de private bedriftene som skaper de jobbene vi trenger for å finansiere våre velferdsgoder, sier han.

– Det bedriftene i regionen trenger mer av er dagens politikk og ikke Aps gammeldagse løsninger, legger han til.

Shakeel Rehman, stortingskandidat for Ap og gruppeleder i Moss Ap, kritiserer Høyre for å ville selge staten ut av hjørnestensbedrifter. (Kenneth Stensrud)

– Høyre vil selge arvesølvet

Shakeel Rehman synes det er merkelig at en stortingsrepresentant fra Høyre forsøker å ta æren for at det går bra med det lokale næringslivet Moss.

– At det kommer penger til ferje, riksvei og jernbane i Moss er alle partier på Stortinget enige om. Men Pettersen og Høyre står for historiens største togrøveri i Østfold. Høyre bryter sitt løfte om Intercity helt til Halden og det var Høyres «nye ideer» som sørget for kroken på døra for flyplassen vår, sier han.

Rehman og Pettersen er enige om at det er viktig å legge til rette for gode rammebetingelser for næringslivet både lokalt og nasjonalt. Men de har ulike meninger om hvordan det skal gjøres.

– Der Høyre ønsker færre statlige industrieventyr som Equinor, Statnett eller Norsk Hydro, ønsker Arbeiderpartiet flere. Høyre ønsker å selge arvesølvet og selge staten ut av hjørnestensbedrifter. Arbeiderpartiet ønsker å bidra mer. Det er en ærlig sak, sier Rehman.

