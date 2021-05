Endelig - fotball igjen

Det var to av 2009-lagene til Sprint Jeløy og Moss FK som barket sammen i en treningskamp. Og la det være helt klart; begge lag har trent godt i pandemipausen. Det var stor innsatsvilje, flott pasningsspill og tøffe dueller. På dette alderstrinnet har det også vært en overgang fra sju til ni spillere på lagene, og det setter større krav til presisjon og løpsstyrke enn tidligere. Det er først på dette nivået at lagene også må forholde seg til offsideregelen. Så det er mye nytt for spillerne som fyller 12 år i 2021.

2009-årgangen til Sprint Jeløy jubler over sin første fotballkamp etter en lang korona-pause. (Paul Norberg)

– Holdt humøret oppe

Helge Wisth er leder for yngres avdeling i Moss Fotballklubb. Han forteller at pandemien har snudd det meste på hodet når det gjelder trening og kamper.

– Fotballmessig har vi levd under unntakstilstand, og for yngre fotballspillere er det å spille kamper det morsomste de vet. I lange perioder har det ikke vært kamper i det hele tatt, og svært ofte de siste 15–16 månedene har det vært trening med smittevernavstander. Det betyr lang avstand mellom spillerne på treningsfeltet, og svært lite fotball med kampsituasjoner.

– Har dere mistet mange unge spillere?

– I Moss FK har vi nok vært heldige. For det har vært lite frafall. Jeg har hørt om klubber som har mistet 15–20 prosent av sine unge spillere, og da kan det bli kritisk for om de i det hele tatt kan stille lag. Jeg er imponert over både trenere, spillere og foreldre som har holdt motet og humøret oppe. Nå får de endelig lønn for strevet ved at det kan spilles kamper igjen. Til å begynne blir det treningskamper. Vi vet ennå ikke når seriespillet kommer i gang igjen, sier Helge Wisth.

Fotballskolen er tilbake

Etter ett års pandemiopphold, er Moss FKs fotballskole tilbake i sommer.

– Vi har allerede fått inn 70 påmeldinger, så interessen er stor, sier daglig leder Runar Borgersen i Moss FK. Han forteller at flere av A-lagsspillerne i klubben vil stille i trenerteamet.

– Vår hovedtrener Shaun Constable vil også dukke opp på en del treninger. Vi ønsker å skape fotballglede kombinert med solid læring for fotballivrige barn fra 2009 til 2015, sier Borgersen.

– Fotballskolen gjennomføres den første uka etter at skoleferien har begynt; fra mandag 21. til fredag 25. juni.

Bylag

Runar Borgersen håper også på at de greier å få i gang ordningen med bylag igjen.

– I 2019 satte vi sammen et lag fra alle klubbene i Moss for 2007-årgangen. De fikk trene sammen en gang i uka, og ble godt kjent over klubbgrensene. De spilte kamper mot tilsvarende bylag fra andre Østfoldbyer, som Sarpsborg, Fredrikstad og Halden. På bakgrunn av dette kampprogrammet ble det satt opp et kretslag. Det var meningen å følge opp i fjor. Men det satte pandemien en stopper for. Nå jobber vi for å starte opp igjen fra høsten av, sier Borgersen.