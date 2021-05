Momentum 11 står i pandemiens tegn

– Vi må nok leve med smitteverntiltakene i 2021. Det blir derfor ingen statsrådstaler eller utenlandske gjester på åpningen av årets Momentumfestival, som har fått navnet House of Commons. All aktivitet vil bli preget av pandemisituasjonen, og det betyr at vi har vært nødt til å tenke nytt. Vi vil i stor grad ta i bruk digitale løsninger når det gjelder underholdning og kommunikasjon, sier direktør Dag Aak Sveinar ved Galleri F15. Ved den digitale åpningen skal blant annet Hortensmusikeren Sebastian Zalo spille.

Paviljonger

Dag Aak Sveinar forteller at kunstnerne i stor grad vil ta i bruk det åpne landskapet rundt Alby-området og en del i Moss sentrum som sine arenaer.

– Det blir satt opp tre paviljonger i det tradisjonelle turområdet rundt Alby. Det blir en sylinderpaviljong i hagen utenfor Galleri F15-bygget. Ved fiskehytta nær Albystranda settes det opp en trappepaviljong, og det blir en plattformpaviljong på turstien ved Bredebukt. Publikum har anledning til å gå inn i paviljongene, og der vil det være kunstinstallasjoner med musikk. I år skal vi gjenoppta samarbeidet med Moss kunstforening, og i den forbindelse vil også paviljongen i Kirkeparken i Moss sentrum bli tatt i bruk, sier Sveinar.

Det er satt opp skilt ved turstien på Alby som gir informasjon om de tre kunstpaviljongene i området. (Paul Norberg)

Internasjonal spennvidde

Maria Havstam er leder for kunstfaglig avdeling på Galleri F15. Hun forteller om en stor internasjonal bredde med 27 kunstnere som vil prege Momentum 11.

– Momentumfestivalen er godt kjent i utlandet. Vi har alltid hatt kunstfaglige pressefolk fra flere land representert, og det internasjonale preger også utøverlista vår i år. Norge og Norden er naturligvis sterkest representert, men vi har også kunstnere fra land som Italia, Brasil, Russland, India og USA.

Ved paviljongen i Kirkeparken vil det være et konkret poetisk verk av Augusto de Campos fra São Paulo i Brasil. Han setter sammen ord som beskriver hva en by er, sier Maria Havstam.

[ Snart åpning av Albykaféen ]

Podkast

Nytt av året er også bruk av podkast for å knytte biennalen nærmere til lokalbefolkningen. Foreløpig planlegges det fire podkastsendinger, der det vil bli samtaler med folk fra lokalmiljøet i Moss. Byens kultursjef Daniella van Dijk-Wennberg vil delta. Det kreative miljøet i House of Foundation skal være med i en podkast. Også avdelingsleder for natur, klima og bymiljø i Moss kommune, Cecilie Kildahl, skal være med.

– Det passer bra. For vern av økosystemer er en viktig del av utstillingene, sier Maria Havstam.

Fire unge «blikkåpnere» fra Moss blir sentrale i arbeidet med podkastingen. Blikkåpnere er betegnelsen på ungdom som jobber ved Galleri F15 i deltidsstillinger. De skal formidle og kommunisere kunst fra sitt ståsted. Målet til blikkåpnerne er å gjøre galleriets aktiviteter og utstillinger mer tilgjengelig for et yngre publikum.

Fakta om Momentum:

Momentum er en nordisk biennale for samtidskunst som arrangeres i Moss.

Utstillingen ble første gang arrangert i 1998.

I 2007 ble Momentum slått sammen med Galleri F15, under det nye navnet Punkt Ø.

Moss Bryggeri Utstillingshall i Møllebyen var Momentums faste lokaler i flere år.

Fra 1. januar 2020 ble Punkt Ø-navnet skrotet, og styret valgte å gå tilbake til det tradisjonsrike Galleri F15.

I 2021 er Momentums hovedutstilling flyttet til Galleri F15 på Jeløy.

[ Slutt på Punkt Ø ]