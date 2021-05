Gir lettelser i de lokale koronatiltakene

Torsdag ettermiddag vedtok et enstemmig formannskap i Moss å komme med nye smittevernregler.

De vil gjelde fra tirsdag 25. mai, etter at den forrige koronaforskriften har utløpt, og vil vare i tre uker. Dette for å få nok tid til å se effekten av endringene.

De nye tiltakene kommer etter anbefaling fra kriseledelsen, som hadde et møte tidligere samme dag.

Bakgrunnen for lettelsene er at antall nye smittetilfeller har sunket den siste tiden. Likevel er situasjonen fortsatt ustabil, påpekte kommuneoverlege Kristian Krogshus.

– Vi må ta høyde for at det kommer en økning i smittetallene våre, sa han under formannskapsmøtet.

Åpner opp for flere fritidsaktiviteter

Formannskapet vedtok å oppheve den forrige lokale forskriften og erstatte den med en ny.

Kun to av dagens regler videreføres. Dette er reglene for munnbind og smittevern i butikker (les om disse to forskriftene nederst i saken).

Resten avvikles og erstattes av dagens nasjonale regler. Dette for å ta høyde for at det kan komme lettelser i de nasjonale tiltakene. Kommunen vil altså legge seg på dagens nasjonale nivå, fremfor å følge eventuelle lettelser som kan komme der de neste tre ukene.

Endringen innebærer følgende lettelser i Moss:

Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder vil nå kunne holde åpent.

Treningssentre og svømmehaller kan holde åpent uten de samme begrensningene som før. Det innebærer blant annet at innbyggere som ikke er bosatt i Moss kommune kan trene/svømme der.

Det blir tillatt å avholde idretts- og kulturarrangementer innendørs for voksne (med visse begrensninger, se under).

Flere personer kan være til stede på arrangementer.

Følgende nasjonale tiltak gjelder nå lokalt

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Oppfordring til å møtes utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.

Skjenkestopp kl. 22.00.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Beskyttede (fullvaksinerte, dem med 1 dose vaksine etter tre uker og dem som har hatt covid siste 6 måneder) kan reise innenlands.

Skoler og barnehage

Barnehagene og skolene er på gult nivå.

Høyere utdanning

Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Arrangementer

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Reglene for arrangementer er som følger:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Følgende lokale tiltak videreføres som før

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Antallsbegrensning i butikker mv.

Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.