Over 37.000 personer deltok i 17. mai-feiring i Minecraft

På grunn av smittevernregler ble det heller ikke i år noen ordinære barnetog under 17. mai. I stedet samlet mange seg i spillet Minecraft.

For andre år på rad arrangerte nettsamfunnet Skogliv en digital markering i spillet, med en rekke 17. mai-tog.

I løpet av dagen logget over 37 000 spillere seg inn på Minecraft-serveren. Dette er det største antallet spillere som noen gang har vært på et arrangement i Minecraft i Norge, slår arrangøren fast, som også kaller det Norges største feiring av nasjonaldagen.

På det meste var 4.546 personer pålogget samtidig. Det skjedde kl. 12.08, samtidig som toget for innbyggere i Oslo gikk. Det ble etterfulgt av toget for Moss (kl. 12.20) og deretter Fredrikstad (kl. 12.40).

Til sammen deltok 33 kommuner på feiringen, og hadde egne tog til sine innbyggere. Til sammenligning deltok 17 kommuner i fjor og litt over 9.000 personer.

– Målet vårt var å kunne måle oss med det vanlige barnetoget i Oslo. Å passere det med god margin overgikk alle våre forventninger. Det har vært enorm respons og vi er utrolig glade for at det gikk så bra, sier Tarjei Mo Batalden i Skogliv.

Skogliv hadde bygget en togrute i spillet som gikk gjennom en rekke kjente, norske kommuner. (Skogliv)

Sendte 187.000 meldinger

Blant deltakerne var også kronprinsfamilien og stortingspresident Tone W. Trøen, som vinket til spillere fra henholdsvis Skaugum og Stortinget.

Skogliv hadde nemlig laget en togtrasé som passerte kopier av en rekke kjente bygninger og landemerker, som for eksempel Slottet i Oslo, Bryggen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim.

Ifølge Skogliv var hver spiller i snitt pålogget i 45 minutter. I løpet av dagen ble det sendt 187.000 meldinger i chatten. Det tilsvarer mer enn tre meldinger hvert sekund, hele dagen. I tillegg kom 265 000 kommandoer, altså nesten fem hvert sekund. På det meste var det nesten 170 servere i bruk hos Microsoft Azures datasenter i Norge, som sto for den største delen av den tekniske infrastrukturen for arrangementet.

– Skogliv klarer å samle Norges unge og gi de en fin 17. mai oppi det som, for mange, har vært et krevende år – det er rett og slett fantastisk! Jeg var selv innlogget på morgenen og deltok i Oslo-toget sammen med både barn og nærmeste familie i sofaen. Takket være Skoglivs arrangement fikk vi også møte slekt som bor andre steder i landet, så i år ble et av høydepunktene på nasjonaldagen å gå i tog sammen i Minecraft. Det var utrolig fint å utforske den fantastiske verdenen Skogliv har bygget til anledningen, sier Christopher Frenning, leder for Azure i Microsoft Norge.

---

Minecraft

Minecraft er et av verdens mest populære spill.

Det ble først utgitt av det svenske spillselskapet Mojang i 2009.

Siden da har det solgt over 200 millioner kopier.

Minecraft er i utgangspunktet et sandkassespill, der man kan bygge nærmest uendelige konstruksjoner av kuber i en 3D-verden.

Det har også en overlevelsesmodus, der man må unngå å bli drept av monstre.

Spillet kan entes spilles alene eller med andre på internett.

---