Koronaen reddet livet til Nina (50)

Nå deler 50-åringen sin historie, i håp om å inspirere andre til å ta det første skrittet mot en sunnere livsstil.

Olsen har lenge vært overvektig. I 2003 fødte hun tvillinger på til sammen rundt 10 kilo. Etter det ble kroppen aldri helt den samme igjen.

Også livsstilen endret seg. Å kose seg ble normen, ikke unntaket, særlig når det gjaldt matinntak.

– Jeg ble rett og slett en god og feit sofagris, forteller Olsen åpenhjertig.

Hun tilbrakte mye tid foran TV-en og var knapt i bevegelse.

– Jeg ble bare feitere og mer deppa. Folk kan si hva de vil, om at det er «det indre som teller», men den gode selvfølelsen ligger dessverre i hvordan du ser ut, forteller hun.

[ Mikhail (24) fra Rygge slet lenge med depresjon og angst – nå vil han hjelpe andre unge med psykiske plager ]

Innså ikke hvor usunt hun levde

I 2013 traff Olsen en ny mann, som hun ble samboer med. Da ønsket hun å gjøre noe med kroppen. Se bedre ut. Bli sunnere. Men det var vanskelig å komme seg over terskelen og ta det første skrittet.

– Jo mer jeg snakka om å det, jo mer putta jeg inn i munnen. Jeg lagde meg en liten boble. Jeg mura meg selv inn, forteller hun.

Selv klarte hun ikke å se hvor ille det var. Hvor usunn livsstil hun hadde.

– Jeg skulle ønske det var noen som var tøffe nok til å si til meg: «Nina, nå må du ta deg sammen».

Nina Olsens forvandling har vært merkbar både mentalt og fysisk. Buksen hun holder er den samme hun hadde på seg på bildet til venstre. (Privat & Kenneth Stensrud)

Fikk dramatisk oppvekker

Det skjedde til slutt. Rundt årsskiftet 2019/2020 gikk hun til legen. Da fikk hun en realitetssjekk. Særlig da de målte blodsukkeret. Det var skyhøyt.

For en person som ikke har diabetes skal nivået normalt sett ligge på mellom 4 og 8 mmol/l. Olsen hadde 47 mmol/l i blodet sitt.

Beskjeden fra legen var klar: «Du må komme deg på overvektsklinikken - nå».

Olsen ba om en ukes utsettelse. På den uka snudde hun alt. Bare ved å kutte ut mel, sukker og stivelse fra dietten gikk hun ned seks kilo. Da hun kom på klinikken var blodsukkeret normalt igjen.

[ Erik fra Rygge sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten. ]

Sa nei til operasjon

Men hun var fortsatt overvektig. Sykelig sådan.

Klinikken fortalte henne at operasjon var det eneste rette alternativet.

Olsen var uenig og ville motbevise dem. Hun vurderte å melde seg inn på et treningssenter. Det var et vanskelig skritt å ta.

– Jeg tenkte at dit er det bare de perfekte menneskene som går. At jeg ikke ville passe inn der. Den terskelen var for høy for meg. Jeg turte rett og slett ikke, forteller hun.

Når jeg fikser det, da kan faktisk andre fikse det også. — Nina Olsen

Slanket bort 57 kilo

Det nærmeste hun kom var noen turer til Korpus treningssenter i Moss. Der gikk hun litt på tredemølle. Olsen klarte omtrent fem minutter én gang i uka.

Så kom mars og Norge stengte ned. Inkludert treningssentrene og skolene. Olsen, som er ufør, måtte være hjemme med sine to tenåringsbarn.

– Å ha oss tre jenter gående i leiligheten hele døgnet, det går bare ikke. Så jeg måtte komme meg ut av huset, for ikke å bli gal i hodet. Så på en måte var det koronaen som sparket det hele i gang, smiler hun.

Hun begynte å gå. Først et kvarter hver dag. Så en halvtime. Så en time. For hver dag gikk hun lenger og lenger.

Parallelt med dette startet hun på en lavkarbodiett.

Da begynte kiloene å renne av. I januar 2020 veide hun 144 kilo. Nå er hun nede i 87 kilo.

Den nye treningshverdagen har gitt Nina Olsen livsgleden tilbake igjen. (Kenneth Stensrud)

Gikk fra Moss til Drøbak

I starten av 2020 klarte Olsen knapt å gå fem minutter på tredemølle. 1. mai 2021 gikk hun fra Moss til Drøbak. 4,9 mil. Med en effektiv gåtid på åtte timer.

– Det hadde vært totalt utenkelig for bare ett år siden. Det hadde ikke vært mulig. Jeg hadde fått hjertestans halvveis, ler hun, og legger til:

– Det var den ultimate mestringsfølelsen. Jeg var så sliten da jeg kom til Drøbak at jeg omtrent ikke visste hva jeg het. Men jeg fiksa det. Og når jeg fikser det, da kan faktisk andre fikse det også.

Det er som nevnt litt av grunnen til at hun deler denne historien. Hun vil vise andre at det er mulig. Hun håper å inspirere andre overvektige til å ta det første skrittet mot et sunnere liv.

– Man må bare tørre. Det handler ikke om å endre livsstilen over natten, men å starte et sted. Å finne noe som gir deg mestringsfølelse, sier hun.

Nå har jeg begynt å bli sosial igjen og har lekt med tanken om å komme meg tilbake i jobb. — Nina Olsen

Møtte «hverdagsengler» på treningssenteret

Olsen delte gåturen til Drøbak med en annen kvinne. Et nytt bekjentskap hun hadde gjort. Takket være et treningssenter.

For da de åpnet opp igjen i Moss sommeren 2020, var Olsen en av de første til å melde seg inn. Hennes holdning til treningssentre hadde endret seg totalt, etter å ha begynt å slanke seg på egen hånd.

– Jeg tok en telefon til Ditt Treningssenter i Moss. Det møtte jeg hverdagshelter, som jeg kaller dem. De så meg med en gang. De har løftet meg fra dag én. De fortjener en stor del av æren for at det har gått så bra med meg, sier Olsen.

[ Slanking virker ikke. Det gjør glede. ]

Foruten den profesjonelle oppfølgingen, fikk Olsen også noe annet fra treningssenteret: Nye venner.

– Myten om at det bare er folk som speiler seg på treningssentre er feil, konkluderer Olsen i dag.

– Da jeg var stor var jeg lite sosial og holdt meg stort sett hjemme. Da jeg kom til treningssenteret traff jeg mennesker på samme nivå som meg. Nå har jeg begynt å bli sosial igjen og har lekt med tanken om å komme meg tilbake i jobb.

Nina Olsen (foran) var redd for å dra på treningssenter. Hun følte hun ikke hørte hjemme der. Det tok ikke lang tid før hun endret mening. Nå har hun blitt en del av gjengen på Ditt Treningssenter. Her med treningsvenninnene Lisbeth Dokland (fra venstre), Heidi Appleton og Hanne Mostue. (Kenneth Stensrud)

– Et prakteksempel

Joachim Næss, personlig trener på Ditt Treningssenter i Moss, er imponert over Olsens forvandling.

– Den har vært helt fantastisk. Hun har hatt den rette innstillingen. Jeg tror jeg aldri har sett henne ha en dårlig dag, forteller han.

Næss spesialiserer seg på livsstilsendring. Han kjenner til mange kvinner og menn som Olsen, som har klart å snu både kroppen og livet fra usunt til sunt.

– Jeg har sett dette mange ganger, men Nina er en av prakteksemplene, sier han.

– Hvordan er det å se folk endre livsstilen på denne måten?

– Det er det beste med jobben. Det er grunnen til at jeg gjør dette, svarer han.

Joachim Næss har fulgt Nina Olsens reise og skryter av hennes holdninger og innsats. (Ditt Treningssenter)

Styrket selvtilliten

Opplegget på treningssenteret har også bidratt til å gi Olsen en god mestringsfølelse. Dette har vært nøkkelen til suksessen. Det er det som har motivert henne. Det og hennes nærmeste.

– Jeg vil være der for jentene mine, også i framtiden. Jeg vil se bra ut for samboeren min. Jeg skal ikke bli en sylfide i g-streng og løpe rundt på Sjøbadet, men det handler om å føle at du i det minste er på samme nivå som alle andre, forteller hun.

Olsen er åpen om at tiden som sykelig overvektig var tøff mot psyken. Den gjorde henne trist og tæret på selvtilliten.

– Jeg er god til å ha dårlig samvittighet. Jeg har hele tiden fortalt meg selv hvor lite god jeg er. Dette har endret seg nå. For første gang i livet mitt har jeg turt å skryte av meg selv. Det føles godt, sier hun fornøyd.

[ «Generasjon prestasjon» isolerer seg med helseangst: – De var overbelastet også før pandemien ]

Hadde ikke lyst til å leve

Det tok bare ett år for Olsen å snu livet helt på hodet. Ett skritt ble til titusenvis.

Nå er hun ute blant folk og er mye mer blid og positiv.

– Før følte jeg at jeg ikke hadde noen fremtid. Nå tror jeg sannsynligheten er stor for at jeg vil være tilbake i jobb igjen i løpet av et år. Det er faktisk Ditt Treningssenters kreditt. De har gitt meg lysten tilbake på å leve.

– Var du så langt nede?

– Vel. Jeg har aldri hatt lyst til å dø, men jeg hadde heller ikke lyst til å leve. Hvis det gir noen mening.

– Vil du si at koronapandemien reddet livet ditt?

– Ja. Hadde ikke koronapandemien skjedd, hadde jeg sittet i sofaen ennå.

Fortsatt har Olsen rundt 10–15 kilo som hun ønsker å bli kvitt, men det ser hun ikke lenger på som et problem. Bare en utfordring.